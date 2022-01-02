тобто деповалютообмін на 200Кгрн можна навіть не планувати...
it's no good ©
(
Планувати можна, відкрити ні.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 26 гру, 2024 17:06
Дізнався на горячці - через атаку на реєстри зараз не відривають поки що депозити онлайн.[/quote]
тобто деповалютообмін на 200Кгрн можна навіть не планувати...
it's no good ©
(
Планувати можна, відкрити ні.
Додано: Чет 26 гру, 2024 21:04
Re: МТБ Банк
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рука на 3:04 - це рука банкіра?
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