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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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МТБ Банк

МТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 24252627

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

МТБ Банк 4 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
43%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
43%
3
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2024 17:06

Дізнався на горячці - через атаку на реєстри зараз не відривають поки що депозити онлайн.[/quote] :(
тобто деповалютообмін на 200Кгрн можна навіть не планувати...
it's no good ©
( https://youtu.be/_-QPvffO1gs?si=01mTvXQVHG8y8n0Z )[/quote]
Планувати можна, відкрити ні. :wink:
nord
 
Повідомлень: 533
З нами з: 25.07.22
Подякував: 20 раз.
Подякували: 25 раз.
 
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1
Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2024 21:04

Re: МТБ Банк

  nord написав:it's no good ©
( https://youtu.be/_-QPvffO1gs?si=01mTvXQVHG8y8n0Z )
[/quote]

рука на 3:04 - це рука банкіра? :)
greenozon
 
Повідомлень: 16786
З нами з: 01.06.14
Подякував: 496 раз.
Подякували: 1683 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2024 22:04

А що з МТБ?
Не можу зайти у додаток, це у всіх так?!
asti
 
Повідомлень: 4091
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 726 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2024 22:48

asti Працює.
Ltava
 
Повідомлень: 112
З нами з: 12.07.10
Подякував: 38 раз.
Подякували: 19 раз.
 
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