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Обслуговування в українських
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МТБ Банк

МТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 24252627

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МТБ Банк 4 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
43%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
43%
3
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2024 17:06

Планувати можна, відкрити ні. :wink:
nord
 
Повідомлень: 536
З нами з: 25.07.22
Подякував: 20 раз.
Подякували: 25 раз.
 
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1
Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2024 21:04

Re: МТБ Банк

  nord написав:it's no good ©
( https://youtu.be/_-QPvffO1gs?si=01mTvXQVHG8y8n0Z )
[/quote]

рука на 3:04 - це рука банкіра? :)
greenozon
 
Повідомлень: 16813
З нами з: 01.06.14
Подякував: 504 раз.
Подякували: 1689 раз.
 
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1
2
1
6
Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2024 22:04

А що з МТБ?
Не можу зайти у додаток, це у всіх так?!
asti
 
Повідомлень: 4097
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 727 раз.
 
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1
Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2024 22:48

asti Працює.
Ltava
 
Повідомлень: 112
З нами з: 12.07.10
Подякував: 40 раз.
Подякували: 19 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2024 14:04

Цікаво, це ніде, по ідеї, не дає онлайн валютний депозит відкрити чи тільки у МТБ?
Искатель
 
Повідомлень: 6305
З нами з: 22.02.16
Подякував: 1047 раз.
Подякували: 4851 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2024 19:07

  Искатель написав:Цікаво, це ніде, по ідеї, не дає онлайн валютний депозит відкрити чи тільки у МТБ?

Сам запитав, сам відповідаю: це проблема суто МТБ Банку. У інших такого немає.
Искатель
 
Повідомлень: 6305
З нами з: 22.02.16
Подякував: 1047 раз.
Подякували: 4851 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2025 12:36

Пройшло майже три доби. Віз і понині там: МТБ не чухає за вухом і не збирається щось ремонтувати.
Искатель
 
Повідомлень: 6305
З нами з: 22.02.16
Подякував: 1047 раз.
Подякували: 4851 раз.
 
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  #<1 ... 24252627
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