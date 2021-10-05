|
|
|
МТБ Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 26 гру, 2024 17:06
Планувати можна, відкрити ні.
-
nord
-
-
- Повідомлень: 545
- З нами з: 25.07.22
- Подякував: 20 раз.
- Подякували: 25 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Чет 26 гру, 2024 21:04
[/quote]
рука на 3:04 - це рука банкіра?
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 16376
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 511 раз.
- Подякували: 1695 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
2
1
6
Додано: П'ят 27 гру, 2024 22:04
А що з МТБ?
Не можу зайти у додаток, це у всіх так?!
-
asti
-
-
- Повідомлень: 4122
- З нами з: 24.11.12
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 728 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: П'ят 27 гру, 2024 22:48
asti Працює.
-
Ltava
-
-
- Повідомлень: 112
- З нами з: 12.07.10
- Подякував: 41 раз.
- Подякували: 19 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 30 гру, 2024 14:04
Цікаво, це ніде, по ідеї, не дає онлайн валютний депозит відкрити чи тільки у МТБ?
-
Искатель
-
-
- Повідомлень: 6304
- З нами з: 22.02.16
- Подякував: 1049 раз.
- Подякували: 4855 раз.
-
-
Профіль
-
-
6
13
2
Додано: Пон 30 гру, 2024 19:07
Искатель написав:
Цікаво, це ніде, по ідеї, не дає онлайн валютний депозит відкрити чи тільки у МТБ?
Сам запитав, сам відповідаю: це проблема суто МТБ Банку. У інших такого немає.
-
Искатель
-
-
- Повідомлень: 6304
- З нами з: 22.02.16
- Подякував: 1049 раз.
- Подякували: 4855 раз.
-
-
Профіль
-
-
6
13
2
Додано: Чет 02 січ, 2025 12:36
Пройшло майже три доби. Віз і понині там: МТБ не чухає за вухом і не збирається щось ремонтувати.
-
Искатель
-
-
- Повідомлень: 6304
- З нами з: 22.02.16
- Подякував: 1049 раз.
- Подякували: 4855 раз.
-
-
Профіль
-
-
6
13
2
Додано: Чет 23 січ, 2025 17:18
У банку запевнили, що вже все виправили.
Курс сьогодні був цікавий - по 42,10 на депозит. Хтось спробував останніми днями щось робити?
-
Искатель
-
-
- Повідомлень: 6304
- З нами з: 22.02.16
- Подякував: 1049 раз.
- Подякували: 4855 раз.
-
-
Профіль
-
-
6
13
2
Додано: Чет 23 січ, 2025 17:43
Искатель написав:
У банку запевнили, що вже все виправили.
Курс сьогодні був цікавий - по 42,10 на депозит. Хтось спробував останніми днями щось робити?
Можна відкривати
-
wolt450
-
-
- Повідомлень: 3764
- З нами з: 07.12.10
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 398 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, ShtormK
, Модератор
|
Схожі теми
|
|2237
|1124213
|
|
|1487
|974608
|
|
|1549
|705960
|
|