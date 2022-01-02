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МТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 26 січ, 2025 22:09
wolt450 написав: Искатель написав:
У банку запевнили, що вже все виправили.
Курс сьогодні був цікавий - по 42,10 на депозит. Хтось спробував останніми днями щось робити?
Можна відкривати
Тобто вже дійсно працює відкриття депозитів онлайн? Без збоїв?
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Додано: Пон 27 січ, 2025 01:05
Искатель написав: wolt450 написав: Искатель написав:
У банку запевнили, що вже все виправили.
Курс сьогодні був цікавий - по 42,10 на депозит. Хтось спробував останніми днями щось робити?
Можна відкривати
Тобто вже дійсно працює відкриття депозитів онлайн? Без збоїв?
Я відкривав, тому і написав
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Додано: Сер 29 січ, 2025 00:51
Кто пользуется местной є-підтримкой, камрады
Не могу найти тарифов на сайте
Как тут с выходом наружу с неё (p2p/СЭП)
Есть комиссии?
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