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Обслуговування в українських
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МТБ Банк

МТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 25262728

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

МТБ Банк 4 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
43%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
43%
3
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2025 22:09

  wolt450 написав:
  Искатель написав:У банку запевнили, що вже все виправили.
Курс сьогодні був цікавий - по 42,10 на депозит. Хтось спробував останніми днями щось робити?

Можна відкривати

Тобто вже дійсно працює відкриття депозитів онлайн? Без збоїв?
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2025 01:05

  Искатель написав:
  wolt450 написав:
  Искатель написав:У банку запевнили, що вже все виправили.
Курс сьогодні був цікавий - по 42,10 на депозит. Хтось спробував останніми днями щось робити?

Можна відкривати

Тобто вже дійсно працює відкриття депозитів онлайн? Без збоїв?

Я відкривав, тому і написав
wolt450
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 00:51

Кто пользуется местной є-підтримкой, камрады
Не могу найти тарифов на сайте
Как тут с выходом наружу с неё (p2p/СЭП)
Есть комиссии?
emeta
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2025 19:07

  emeta написав:Кто пользуется местной є-підтримкой, камрады
Не могу найти тарифов на сайте
Как тут с выходом наружу с неё (p2p/СЭП)
Есть комиссии?

По-моему, с МТБ вообще нет выхода без комиссии.
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2025 07:29

  Искатель написав:
  emeta написав:Кто пользуется местной є-підтримкой, камрады
Не могу найти тарифов на сайте
Как тут с выходом наружу с неё (p2p/СЭП)
Есть комиссии?

По-моему, с МТБ вообще нет выхода без комиссии.

Online не безкоштовно
sens
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2025 10:21

  sens написав:
  Искатель написав:
  emeta написав:Кто пользуется местной є-підтримкой, камрады
Не могу найти тарифов на сайте
Как тут с выходом наружу с неё (p2p/СЭП)
Есть комиссии?

По-моему, с МТБ вообще нет выхода без комиссии.

Online не безкоштовно

Так, я саме це і мав на увазі: ні P2P, ні СЕП вивести без комісії неможливо.
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2025 07:56

  Искатель написав:
  emeta написав:Кто пользуется местной є-підтримкой, камрады
Не могу найти тарифов на сайте
Как тут с выходом наружу с неё (p2p/СЭП)
Есть комиссии?

По-моему, с МТБ вообще нет выхода без комиссии.

Або є можливість купити онлайн в Дія облігаціі які умовно погашаються післязавтра , вказати Є-підтримку того банка де сеп онлайн безкоштовно чи р2р
sens
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2025 23:54

  sens написав:Або є можливість купити онлайн в Дія облігаціі які умовно погашаються післязавтра , вказати Є-підтримку того банка де сеп онлайн безкоштовно чи р2р

Кожен раз, коли я читаю подібну пораду, я посміхаюсь. А якщо сума для виводу менша, ніж вартість однієї ОВДП? А якщо після купівлі залишилась решта - що з ними робити? :)
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2025 07:51

  Искатель написав:
  sens написав:Або є можливість купити онлайн в Дія облігаціі які умовно погашаються післязавтра , вказати Є-підтримку того банка де сеп онлайн безкоштовно чи р2р

Кожен раз, коли я читаю подібну пораду, я посміхаюсь. А якщо сума для виводу менша, ніж вартість однієї ОВДП? А якщо після купівлі залишилась решта - що з ними робити? :)


Якщо сума для виводу менша за вартість однієї облігації, то просто виводиш p2p/IBAN (0.1% для IBAN у МТБ банку), і не стаєш посміховиськом. Аналогічно якщо залишилася решта.
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2025 08:09

  Искатель написав:
  sens написав:Або є можливість купити онлайн в Дія облігаціі які умовно погашаються післязавтра , вказати Є-підтримку того банка де сеп онлайн безкоштовно чи р2р

Кожен раз, коли я читаю подібну пораду, я посміхаюсь. А якщо сума для виводу менша, ніж вартість однієї ОВДП? А якщо після купівлі залишилась решта - що з ними робити? :)

1. Донат на зсу
2. Сплата комунальних
sens
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