Алексей77 написав:
Добры день. Может ли быть комиссия в МТБ банке за перевод денег с котлового счета в МТБ (выплаты по ОВГЗ) напрямую на мой счет в другом банке? При подаче такого распоряжения на замену счета выплаты в другой банк вместо МТБ
Если вы торговцу ЦБ , на счетах которого учтены ваши бумаги, подадите такое распоряжение (и он его исполнит) до того как будет совершена выплата, то деньги (номинал ЦБ и/или дохода по ней) уже никак не смогут попасть ни на какой котловой счет в МТБ - поскольку они будут перечисляться уже на полностью новые реквизиты, минуя МТБ