RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
МТБ Банк

МТБ Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 26272829

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

МТБ Банк 4 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
43%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
43%
3
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2025 13:15

Re: МТБ Банк

Добры день. Может ли быть комиссия в МТБ банке за перевод денег с котлового счета в МТБ (выплаты по ОВГЗ) напрямую на мой счет в другом банке? При подаче такого распоряжения на замену счета выплаты в другой банк вместо МТБ
Алексей77
 
Повідомлень: 1990
З нами з: 04.12.09
Подякував: 54 раз.
Подякували: 38 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2025 17:46

  Алексей77 написав:Добры день. Может ли быть комиссия в МТБ банке за перевод денег с котлового счета в МТБ (выплаты по ОВГЗ) напрямую на мой счет в другом банке? При подаче такого распоряжения на замену счета выплаты в другой банк вместо МТБ

Если вы торговцу ЦБ , на счетах которого учтены ваши бумаги, подадите такое распоряжение (и он его исполнит) до того как будет совершена выплата, то деньги (номинал ЦБ и/или дохода по ней) уже никак не смогут попасть ни на какой котловой счет в МТБ - поскольку они будут перечисляться уже на полностью новые реквизиты, минуя МТБ
WallNutPen
 
Повідомлень: 1340
З нами з: 08.06.20
Подякував: 38 раз.
Подякували: 385 раз.
 
Профіль
 
1
  #<1 ... 26272829
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: 24589 і 6 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Райффайзен Банк 1 ... 232, 233, 234
Citizen_D » Нед 02 січ, 2022 11:24
2339 1227285
Переглянути останнє повідомлення
Сер 26 лют, 2025 14:25
Amethyst
Банк Кредит Дніпро 1 ... 31, 32, 33
Stringer » П'ят 14 січ, 2022 17:55
329 145203
Переглянути останнє повідомлення
Сер 26 лют, 2025 09:26
Arbitr
UGB еко банк країни 1 ... 129, 130, 131
Starter » Чет 06 січ, 2022 21:49
1304 270504
Переглянути останнє повідомлення
Вів 25 лют, 2025 13:21
Navegantes

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (7662)
26.02.2025 16:53
МТБ Банк (282)
26.02.2025 16:46
Revolut (55)
26.02.2025 16:22
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.