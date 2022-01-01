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МТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 03 чер, 2025 07:38
Колеги, а є такі, хто користується конверт-депо в цьому банку? Які купюри на виході, чи прискіпливий фінмоніторинг? Київ
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Solar_simfi
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Додано: Вів 03 чер, 2025 07:56
Solar_simfi написав:
Колеги, а є такі, хто користується конверт-депо в цьому банку? Які купюри на виході, чи прискіпливий фінмоніторинг? Київ
Київ, відділення одночасно 3 каси , валюта різна . З 1 червня думаю більше 100к вносити немає сенсу
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