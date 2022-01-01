|
|
|
МТБ Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 03 чер, 2025 07:38
Колеги, а є такі, хто користується конверт-депо в цьому банку? Які купюри на виході, чи прискіпливий фінмоніторинг? Київ
-
Solar_simfi
-
-
- Повідомлень: 2407
- З нами з: 10.08.11
- Подякував: 32 раз.
- Подякували: 350 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 03 чер, 2025 07:56
Solar_simfi написав:
Колеги, а є такі, хто користується конверт-депо в цьому банку? Які купюри на виході, чи прискіпливий фінмоніторинг? Київ
Київ, відділення одночасно 3 каси , валюта різна . З 1 червня думаю більше 100к вносити немає сенсу
-
sens
-
-
- Повідомлень: 18140
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 950 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
Додано: Вів 03 чер, 2025 12:18
Solar_simfi написав:
конверт-депо в цьому банку?
€ ? в "останній потяг"?
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 5960
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 1891 раз.
- Подякували: 330 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Вів 03 чер, 2025 18:06
flysoulfly написав: Solar_simfi написав:
конверт-депо в цьому банку?
€ ? в "останній потяг"?
Виключно старий добрий долар
-
Solar_simfi
-
-
- Повідомлень: 2407
- З нами з: 10.08.11
- Подякував: 32 раз.
- Подякували: 350 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 23 лип, 2025 23:18
Solar_simfi
В останній раз, видавали нові, хоча зараз менше і менше стикаюсь з тим, що надають старі
-
aanonimovic594
-
-
- Повідомлень: 110
- З нами з: 22.07.25
- Подякував: 13 раз.
- Подякували: 4 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 14 сер, 2025 17:52
Тільки до 31 серпня розраховуйтеся карткою Visa від МТБ Банку у кафе, ресторанах та барах і отримуйте 2% кешбеку з кожного рахунку.Деталі за посиланням https://news.finance.ua/ua/serpen-smaku ... mtb-bankom
-
Assistant_Portal
-
-
- Повідомлень: 2119
- З нами з: 01.09.17
- Подякував: 79 раз.
- Подякували: 6 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, ShtormK
, Модератор
|
Схожі теми
|
|2264
|1134706
|
|
|451
|269368
|
|
|210
|184860
|
Чет 14 сер, 2025 12:17
emeta
|