RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
МТБ Банк

МТБ Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 27282930

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

МТБ Банк 4 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
43%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
43%
3
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Вів 03 чер, 2025 07:38

Колеги, а є такі, хто користується конверт-депо в цьому банку? Які купюри на виході, чи прискіпливий фінмоніторинг? Київ
Solar_simfi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2407
З нами з: 10.08.11
Подякував: 32 раз.
Подякували: 350 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 03 чер, 2025 07:56

  Solar_simfi написав:Колеги, а є такі, хто користується конверт-депо в цьому банку? Які купюри на виході, чи прискіпливий фінмоніторинг? Київ


Київ, відділення одночасно 3 каси , валюта різна . З 1 червня думаю більше 100к вносити немає сенсу
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18140
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 950 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Вів 03 чер, 2025 12:18

  Solar_simfi написав: конверт-депо в цьому банку?

€ ? в "останній потяг"?
flysoulfly
 
Повідомлень: 5960
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1891 раз.
Подякували: 330 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Вів 03 чер, 2025 18:06

  flysoulfly написав:
  Solar_simfi написав: конверт-депо в цьому банку?

€ ? в "останній потяг"?

Виключно старий добрий долар
Solar_simfi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2407
З нами з: 10.08.11
Подякував: 32 раз.
Подякували: 350 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 23 лип, 2025 23:18

Solar_simfi

В останній раз, видавали нові, хоча зараз менше і менше стикаюсь з тим, що надають старі
aanonimovic594
Аватар користувача
 
Повідомлень: 110
З нами з: 22.07.25
Подякував: 13 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 14 сер, 2025 17:52

Серпень смакує вигідно з МТБ Банком!

Тільки до 31 серпня розраховуйтеся карткою Visa від МТБ Банку у кафе, ресторанах та барах і отримуйте 2% кешбеку з кожного рахунку.
Деталі за посиланням https://news.finance.ua/ua/serpen-smaku ... mtb-bankom
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2119
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 27282930
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
А-Банк 1 ... 225, 226, 227
V2 » Суб 01 січ, 2022 21:06
2264 1134706
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 сер, 2025 18:28
quadro_tony_da
Піреус Банк МКБ 1 ... 44, 45, 46
yuluk » Пон 03 січ, 2022 11:42
451 269368
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 сер, 2025 14:20
lloydbanksua
Банк Південний 1 ... 20, 21, 22
sens » Суб 01 січ, 2022 02:54
210 184860
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 сер, 2025 12:17
emeta

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (2265)
14.08.2025 18:28
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.