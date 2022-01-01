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ОКСІ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 16 лис, 2023 12:17
Як дізнатися про баланс картки,якщо додаток мертвий ?)
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Додано: Пон 01 кві, 2024 10:11
Shanovnyi klient!Z 01.05.2024 bude zmineno taryfy po potoch.rahynkah z vydacheyu PK.Detali za posilannyam(https://oxibank.ua/private/cards
)abo za tel:0443446935
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Додано: Чет 15 тра, 2025 21:07
Щось вигідно-конкурентне ця банка зараз пропонує?
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Visky
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Додано: Вів 03 чер, 2025 07:57
Visky написав:
Щось вигідно-конкурентне ця банка зараз пропонує?
Окрім конверт депо
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sens
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