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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ОКСІ Банк

ОКСІ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<123

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ОКСІ Банк 3 5 2
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
50%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
50%
1
Всього голосів : 2
Повідомлення Додано: Чет 16 лис, 2023 12:17

Баланс картки

Як дізнатися про баланс картки,якщо додаток мертвий ?)
sens
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Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 10:11

Shanovnyi klient!Z 01.05.2024 bude zmineno taryfy po potoch.rahynkah z vydacheyu PK.Detali za posilannyam(https://oxibank.ua/private/cards)abo za tel:0443446935
sens
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Подякував: 34 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 15 тра, 2025 21:07

Щось вигідно-конкурентне ця банка зараз пропонує?
Visky
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Повідомлень: 1557
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Подякував: 170 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 03 чер, 2025 07:57

  Visky написав:Щось вигідно-конкурентне ця банка зараз пропонує?

Окрім конверт депо
sens
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