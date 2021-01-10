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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ОТП БАНК

ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 33343536

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ОТП БАНК 3.1 5 13
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
8%
1
2- Погане. Некомпетентне.
23%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
38%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
15%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
15%
2
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Чет 16 лис, 2023 12:44

Re: ОТП БАНК

счастье есть на 100к в сутки, хоть одним платежом
больше - Дией подписать там что-то
где взять тарифы девушки в отделении не знают
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 16 лис, 2023 14:13

  cohan написав:девушки в отделении не знают


Класика жанру. Але в ОТП дуже гарна підтримка по телефону для преміальних клієнтів. Рекомендую туди брякнути ;)
root
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Повідомлень: 1227
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Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 13:01

Кажуть будуть закривати вебверсію https://otpsmart.com.ua/ :( Банчики подуріли зовсім. Інколи вебка дуже потрібна і на комп'ютері це в рази зручніше мобільного додатку :(
root
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Повідомлень: 1227
З нами з: 04.03.15
Подякував: 230 раз.
Подякували: 154 раз.
 
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  #<1 ... 33343536
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