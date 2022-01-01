счастье есть на 100к в сутки, хоть одним платежом
больше - Дией подписать там что-то
где взять тарифы девушки в отделении не знают
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 16 лис, 2023 11:44
Re: ОТП БАНК
счастье есть на 100к в сутки, хоть одним платежом
больше - Дией подписать там что-то
где взять тарифы девушки в отделении не знают
Додано: Чет 16 лис, 2023 13:13
Додано: Суб 09 гру, 2023 12:01
Кажуть будуть закривати вебверсію
Додано: Пон 25 гру, 2023 09:00
ОВДП
Доброго ранку! У кого було купівля і сплата відсотків по облігаціям - які обирали продукти ,рахунки і картки. У мене депозитна кожного місяця малює мінус 7 грн. Я перевів на ощадний рахунок. Зараз купівля валюти тут не вигідно,яка ситуація по облігаціям?
Додано: Вів 26 гру, 2023 19:50
закрылся
на прошлой неделе
Додано: Вів 26 гру, 2023 19:55
логично: скоро клиентов же тоже закрывать будут
Додано: Нед 04 лют, 2024 10:07
Re: ОТП БАНК
Чи можна заводити грн безготівково , купувати долари онлайн та знімати в касі і які комісії тоді?
Додано: Нед 04 лют, 2024 10:10
На днях подав заявку на закриття преміального пакету. Толку з нього на сьогодні 0.
Гудбай ОТП
Але залишу безкоштовні картки ЛАДНА, мо й згодяться коли...
Додано: Нед 04 лют, 2024 10:11
Додано: Нед 04 лют, 2024 10:12
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