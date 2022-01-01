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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ОТП БАНК

ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 34353637

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ОТП БАНК 3.1 5 13
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
8%
1
2- Погане. Некомпетентне.
23%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
38%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
15%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
15%
2
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Нед 17 бер, 2024 09:50

Банк приймає платежі на вихідних?
Boundless
 
Повідомлень: 2193
З нами з: 12.02.08
Подякував: 89 раз.
Подякували: 138 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 14:25

Re: ОТП БАНК

хто користується кредиткою цього банку? норм продукт, кешбеки є?
quadro_tony_da
Аватар користувача
 
Повідомлень: 42
З нами з: 05.04.24
Подякував: 1 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 15:25

Re: ОТП БАНК

Норм, немає.
Кочевник
 
Повідомлень: 2383
З нами з: 16.02.17
Подякував: 386 раз.
Подякували: 178 раз.
 
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  #<1 ... 34353637
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Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

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ОТП БАНК (363)
18.04.2024 15:25
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