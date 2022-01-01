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ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 17 бер, 2024 09:50
Банк приймає платежі на вихідних?
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Додано: Чет 18 кві, 2024 14:25
хто користується кредиткою цього банку? норм продукт, кешбеки є?
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Додано: Чет 18 кві, 2024 15:25
Норм, немає.
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