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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 18 кві, 2024 14:25
Re: ОТП БАНК
хто користується кредиткою цього банку? норм продукт, кешбеки є?
Додано: Чет 18 кві, 2024 15:25
Re: ОТП БАНК
Норм, немає.
Додано: Суб 20 кві, 2024 16:10
Re: ОТП БАНК
Вихідні перекази з поточного/карткового рахунку за
межі АТ «ОТП Банк» по Україні (СЕП-платіж)
На рахунки фіз. осіб
(карткові/поточні) - Тариф не встановлюється
На рахунки юр. осіб - До 10 000,00 грн. – 2 грн.
Від 10 000,01 грн - 0,5 %, макс. 500 грн.
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