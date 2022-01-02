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Обслуговування в українських
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ОТП БАНК

ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 36373839

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ОТП БАНК 3 5 14
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
7%
1
2- Погане. Некомпетентне.
29%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
36%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
14%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
2
Всього голосів : 14
Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2024 16:17

ОТП вирішив трішки нас пощипати.

з 10.01. плата за смс по картці Ладна - 30грн....як обійти чи що відкрити на заміну?
KVV
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2024 16:35

  KVV написав:ОТП вирішив трішки нас пощипати.

з 10.01. плата за смс по картці Ладна - 30грн....як обійти чи що відкрити на заміну?

Пуш в додаток не підходить?
Кочевник
 
Повідомлень: 2450
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Подякували: 182 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2024 16:38

в мене давно це відключено, пуши в додаку працюють гарно.
root
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Повідомлень: 1265
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2024 16:41

  Кочевник написав:Пуш в додаток не підходить?

підходить, якщо при включеному пуші за смс не беруть.
KVV
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 12:47

Здравствуйте. Кто знает - есть ли у банка планы продлевать после нового года акцию Варуса и карты Виза от ОТП-банка?
jabba
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