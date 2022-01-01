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Обслуговування в українських
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ОТП БАНК

ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 37383940

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ОТП БАНК 3 5 14
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
7%
1
2- Погане. Некомпетентне.
29%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
36%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
14%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
2
Всього голосів : 14
Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2025 15:54

chipmunk
Це ще не все. Скільки не робив спроб отримати нац кешбек з карткою ОТП... Все задарма.
Підтримка спрямовує в Дію, Дія спрямовує в міністерство... А кешбеку зась)
bakis
 
Повідомлень: 13
З нами з: 30.03.13
Подякував: 3 раз.
Подякували: 1 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2025 10:57

bakis Не знаю как вам это удается. Открыл карту нацкешбек и в ОТП тоже, подключил с какой карты передавать информацию и на покупки на следующий же день уже начал начисляться нацкешбек. По тем товарам которые попадают под нацкешбек.
jabba
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5426
З нами з: 18.12.08
Подякував: 365 раз.
Подякували: 367 раз.
 
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  #<1 ... 37383940
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