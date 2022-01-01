chipmunk
Це ще не все. Скільки не робив спроб отримати нац кешбек з карткою ОТП... Все задарма.
Підтримка спрямовує в Дію, Дія спрямовує в міністерство... А кешбеку зась)
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Додано: Чет 02 січ, 2025 15:54
chipmunk
Це ще не все. Скільки не робив спроб отримати нац кешбек з карткою ОТП... Все задарма.
Підтримка спрямовує в Дію, Дія спрямовує в міністерство... А кешбеку зась)
Додано: П'ят 03 січ, 2025 10:57
bakis Не знаю как вам это удается. Открыл карту нацкешбек и в ОТП тоже, подключил с какой карты передавать информацию и на покупки на следующий же день уже начал начисляться нацкешбек. По тем товарам которые попадают под нацкешбек.
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