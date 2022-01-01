то комісія за гарантованість видачі "синіми".
А схоже, що цим банком вже мало хто користується.
Та коли рік-два тому я цікавився, то завжди в їх касі тільки мотлох. Хоча у часи до корон нових баксів там було повно.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 18 лип, 2025 19:43
то комісія за гарантованість видачі "синіми".
А схоже, що цим банком вже мало хто користується.
Та коли рік-два тому я цікавився, то завжди в їх касі тільки мотлох. Хоча у часи до корон нових баксів там було повно.
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