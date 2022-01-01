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ОТП БАНК

ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 38394041

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ОТП БАНК 3.1 5 17
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
6%
1
2- Погане. Некомпетентне.
29%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
24%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
12%
2
Всього голосів : 17
Повідомлення Додано: П'ят 18 лип, 2025 19:43

  kolyuchy написав:А в яких купюрах ОТП банк віддає долари, новими чи старими?
Питаю,тому що в РКО є такий цікавий пункт "Видача коштів з поточного або ощадного рахунку фізичної особи емісійною готівкою (нові банкноти в іноземній валюті) - 1%
то комісія за гарантованість видачі "синіми".

А схоже, що цим банком вже мало хто користується.
Та коли рік-два тому я цікавився, то завжди в їх касі тільки мотлох. Хоча у часи до корон нових баксів там було повно.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 лип, 2025 01:17

  flysoulfly написав:А схоже, що цим банком вже мало хто користується.
Та коли рік-два тому я цікавився, то завжди в їх касі тільки мотлох. Хоча у часи до корон нових баксів там було повно.

може користуються, але ті хто треба, і цю валюту і вигрібають куди треба)
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