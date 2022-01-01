RSS
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них.
  #<1 ... 38394041

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ОТП БАНК 3.1 5 17
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
6%
1
2- Погане. Некомпетентне.
29%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
24%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
12%
2
Всього голосів : 17
Повідомлення Додано: П'ят 18 лип, 2025 18:43

  kolyuchy написав:А в яких купюрах ОТП банк віддає долари, новими чи старими?
Питаю,тому що в РКО є такий цікавий пункт "Видача коштів з поточного або ощадного рахунку фізичної особи емісійною готівкою (нові банкноти в іноземній валюті) - 1%
то комісія за гарантованість видачі "синіми".

А схоже, що цим банком вже мало хто користується.
Та коли рік-два тому я цікавився, то завжди в їх касі тільки мотлох. Хоча у часи до корон нових баксів там було повно.
flysoulfly
 
Повідомлень: 6018
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1928 раз.
Подякували: 330 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Пон 21 лип, 2025 00:17

  flysoulfly написав:А схоже, що цим банком вже мало хто користується.
Та коли рік-два тому я цікавився, то завжди в їх касі тільки мотлох. Хоча у часи до корон нових баксів там було повно.

може користуються, але ті хто треба, і цю валюту і вигрібають куди треба)
24589
 
Повідомлень: 269
З нами з: 08.06.23
Подякував: 0 раз.
Подякували: 26 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 11 січ, 2026 17:26

Re: ОТП БАНК

шановні формучани, а є в когось у цигана картка OTP Tickets travel card? її взагалі можна відкрити з вулиці і за що дають тариф Лояльний (РКО 0 грн, а в звичайному 20 грн)?

може ще хтось знає а що вони відкривають ТП «Premium Black Edition Нульовий 2.0»? РКО 0 без умов. звертався в підтримку кільа місяців тому, скинула умови звичайного premium black edition 2.0 і сказала шо наразі актуальний тільки цей пакет, але я думаю що це просто шоб відстав.

там взагалі такий зоопарк тарифів і немає пояснень які до кого застосовуються, наприклад, є преміум із звичайною карткою world. Але зараз в застосунку можна відкрити картку Власна з безкоштвною готівкою і СЕП анлім (тариф на сайті називається Mastercard Debit, самої картки немає на сайті, лише тарифи в документах 🤡
24589
 
Повідомлень: 269
З нами з: 08.06.23
Подякував: 0 раз.
Подякували: 26 раз.
 
Профіль
 
