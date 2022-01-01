то комісія за гарантованість видачі "синіми".
А схоже, що цим банком вже мало хто користується.
Та коли рік-два тому я цікавився, то завжди в їх касі тільки мотлох. Хоча у часи до корон нових баксів там було повно.
Додано: П'ят 18 лип, 2025 18:43
Додано: Пон 21 лип, 2025 00:17
Додано: Нед 11 січ, 2026 17:26
Re: ОТП БАНК
шановні формучани, а є в когось у цигана картка OTP Tickets travel card? її взагалі можна відкрити з вулиці і за що дають тариф Лояльний (РКО 0 грн, а в звичайному 20 грн)?
може ще хтось знає а що вони відкривають ТП «Premium Black Edition Нульовий 2.0»? РКО 0 без умов. звертався в підтримку кільа місяців тому, скинула умови звичайного premium black edition 2.0 і сказала шо наразі актуальний тільки цей пакет, але я думаю що це просто шоб відстав.
там взагалі такий зоопарк тарифів і немає пояснень які до кого застосовуються, наприклад, є преміум із звичайною карткою world. Але зараз в застосунку можна відкрити картку Власна з безкоштвною готівкою і СЕП анлім (тариф на сайті називається Mastercard Debit, самої картки немає на сайті, лише тарифи в документах 🤡
