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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Перший Iнвестицiйний Банк

Перший Iнвестицiйний Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<12

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Перший Iнвестицiйний Банк 5 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
1
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 22:04

продовження...

Вищий антикорупційний суд стягнув у дохід держави 88,89% акцій PIN банку російського олігарха Євгена Гінера.

https://www.epravda.com.ua/news/2023/02/27/697499/
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 09:46

Відучора в Україні з'явився шостий держбанк. Цікаво відправлять в рекрути чи залишать в системі :?:
Solar_simfi
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