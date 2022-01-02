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Банк Південний
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Додано: Вів 25 кві, 2023 00:32
cohan написав:
АХТУНГ!Сменили тарифы на Стартовом - теперь СЭП платный
После перевода 100к ровно и открытия конверта,
через время (хз может попало в послеоперац время) взувают на 0,5% = 500 грн и сразу на овердрафт, итого все предприятие "заслать СЭП за 800"
бесплатно осталась только тянучка приложением
ну и касса
ну и...
в этой их жлобской логике теперь следующий логичный шаг - плата за выдачу с депозита
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Додано: Вів 25 кві, 2023 11:17
J написав: cohan написав:
АХТУНГ!
Сменили тарифы на Стартовом - теперь СЭП платный
После перевода 100к ровно и открытия конверта,
через время (хз может попало в послеоперац время) взувают на 0,5% = 500 грн и сразу на овердрафт, итого все предприятие "заслать СЭП за 800"
бесплатно осталась только тянучка приложением
ну и касса
такое себе онлайн открытие
категория карты какая ? карта для выплат ?
да, она, а там можно другую как-то получить?
"тарифный план" стартовый
"категория карты" для выплат - это что вообще такое бл*дь?
у всех или план, или "план для выплат"
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Додано: Вів 25 кві, 2023 11:20
такс... немного остыл
короче, вроде обещан бесплатный исходящий СЭП в этом мутном сочетании тарифы и категории,
не то чтобы он был сильно нужен, но все же...
конечно придется ступать осторожно, первый раз такое вижу, ну кроме зарплатной поправки
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cohan
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Додано: Вів 25 кві, 2023 17:55
cohan написав:
,
а там можно другую как-то получить?
ну у них в тарифах на сайте было куча "планов" и "категорий"
и кто-то тут писал что депозитную давать не хотели а парили другую платную карту
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Додано: Вів 22 сер, 2023 12:16
cohan написав:
АХТУНГ!
Сменили тарифы на Стартовом бесплатно осталась только тянучка приложением
ну и кассатакое себе онлайн открытие
а разве и тянучка приложением не мздит теперь 0,8%
тоже
попробовал: не мздит
хотя в тарифах безнал.зачисление на картсчет 08,%
Востаннє редагувалось flysoulfly
в Вів 22 сер, 2023 12:43, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 22 сер, 2023 12:27
flysoulfly написав: cohan написав:
АХТУНГ!
Сменили тарифы на Стартовом бесплатно осталась только тянучка приложением
ну и кассатакое себе онлайн открытие
а разве и тянучка приложением не мздит теперь 0,8%
тоже
наипали на карту - хз, мож физионмией не вышел, мож планы какие выполняли
короче, она бесплатна но фри вход только тянучкой
а так вроде обычная платная, но если нет остатка - нет и платы...
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Додано: Вів 22 сер, 2023 12:45
cohan написав:
короче, фри вход только тянучкой
а практически лимиты на вход тянучкой проверялись? за раз? за день?
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Додано: Вів 22 сер, 2023 12:54
flysoulfly написав: cohan написав:
короче, фри вход только тянучкой
а практически лимиты на вход тянучкой проверялись? за раз? за день?
неоткуда тянуть ((
ПУМБ не, Альфа 20к оставила, Конь сдох, Правекс тоже лимит, остальные процентные жлобы
а, хотя пакетки в Альфе фри вроде остались,
короче, пока не проверял
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cohan
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