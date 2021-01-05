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Банк Південний
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Додано: Суб 14 жов, 2023 09:33
Zonenor написав: flysoulfly написав: novichok написав:
3. що робити далі, як отримати валютні депозитні картки, чи можливо безкоштовно?
3) откройте конвертдепо на 3 мес. в аппке на любую сумму(от 100уе) после внесения на гривнекарту. Для выплаты конверта автоматом откроется валютный текущий счет, через пару минут. Валютообмен-онлайн тоже будете делать на него. Снятие через менеджера, без комиссий. Карта валютная не нужна для валютообмена вообще.
А я бы советовал novichok
Вам , если уж открываете конвертационный депозит получить карту в валюте. Тогда при получении валюты вам не придется каждый раз идти к менеджеру, а будете приходить прямиком в кассу
Но скорее всего, ждать пластик валютки будет неделю (там не Одесса), т.к. моментальных валюток типа "не бывает".
Тогда и снятие онлайнобменянных сразу-быстро-удобно-картой точно откладывается.
А делать с прицелом на перспективу - а есть ли смысл? Хоровод50к может скоро застрять. И сам банк не то шоб гарантированно устойчивый, ИМХО.
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flysoulfly
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Додано: Суб 14 жов, 2023 21:18
Zonenor написав:
,
А я бы советовал novichok
Вам , если уж открываете конвертационный депозит получить карту в валюте. Тогда при получении валюты вам не придется каждый раз идти к менеджеру, а будете приходить прямиком в кассу для снятия. А если Вам напряжно ее с собой носить и помнить пин код, то тогда путь через текущий счет - менеджер-касса
год назад категорически отказали снимать валюту с карты через пос терминал,
сказали только по квитанции через менеджера
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J
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Додано: Суб 14 жов, 2023 22:15
А зачем вам вал. карты? Всё равно валюту снимать только в кассе. А к мен. особых очередей нет.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Вів 24 жов, 2023 21:17
Перестали отображаться карты в приложении после того как пришлось открыть валютную карту для оплаты онайн обмена. Удаление приложения и залив нового ничего не дали!
У кого похожая ситуация??;
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asti
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Додано: Нед 24 гру, 2023 12:07
Какая ситуация в банке Пивдений сейчас с получением валюты (доллары) в кассе?
Нужно заранее заказывать на отделение сумму звонком на горячую линию?
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amatorodessa
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Додано: Нед 24 гру, 2023 12:21
J написав: Zonenor написав:
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А я бы советовал novichok
Вам , если уж открываете конвертационный депозит получить карту в валюте. Тогда при получении валюты вам не придется каждый раз идти к менеджеру, а будете приходить прямиком в кассу для снятия. А если Вам напряжно ее с собой носить и помнить пин код, то тогда путь через текущий счет - менеджер-касса
год назад категорически отказали снимать валюту с карты через пос терминал,
сказали только по квитанции через менеджера
снимают с вал.карты проверено
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Додано: Нед 24 гру, 2023 12:22
amatorodessa написав:
Какая ситуация в банке Пивдений сейчас с получением валюты (доллары) в кассе?
Нужно заранее заказывать на отделение сумму звонком на горячую линию?
можно у менеджера в отделении
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Додано: Нед 24 гру, 2023 12:26
amatorodessa написав:Какая ситуация в банке Пивдений сейчас с получением валюты (доллары) в кассе?
Нужно заранее заказывать на отделение сумму звонком на горячую линию?
Валюта завжди є (Львів). Деколи буває мотлох або 1996, касир повідомляє, що повна каса валюти (нову замовляти не буде, якщо не влаштовує наявна валюта, краще підійти через декілька днів.
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Zochan
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