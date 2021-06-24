Залежить, які картки у Вас є.amatorodessa написав:В такому ланцюгу операцій які будуть комісії?
Зовнішнє поповнення з іншого банку в грн -> Покупка долару онлайн -> Зняття долару в касі банку?
З депозитки зняття без комісії.
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Додано: Сер 31 січ, 2024 11:32
Re: Банк Південний
Залежить, які картки у Вас є.
З депозитки зняття без комісії.
Додано: Сер 31 січ, 2024 15:16
покупка долару
Якщо поповнити рахунок для власних потреб в грн переказом по IBAN з іншого банку.
Потім купити долар та зарахувати на депозитну карту доларову.
Та зняти з депозитної карти долари в касі.
То буде без комісій?
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