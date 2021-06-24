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Банк Південний

Банк Південний
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 16171819

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Банк Південний 3 5 5
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
40%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
20%
1
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2024 11:32

Re: Банк Південний

amatorodessa написав:В такому ланцюгу операцій які будуть комісії?
Зовнішнє поповнення з іншого банку в грн -> Покупка долару онлайн -> Зняття долару в касі банку?
Залежить, які картки у Вас є.
З депозитки зняття без комісії.
Zochan
 
Повідомлень: 968
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2024 15:16

покупка долару

  Zochan написав:
amatorodessa написав:В такому ланцюгу операцій які будуть комісії?
Зовнішнє поповнення з іншого банку в грн -> Покупка долару онлайн -> Зняття долару в касі банку?
Залежить, які картки у Вас є.
З депозитки зняття без комісії.


Якщо поповнити рахунок для власних потреб в грн переказом по IBAN з іншого банку.
Потім купити долар та зарахувати на депозитну карту доларову.
Та зняти з депозитної карти долари в касі.
То буде без комісій?
amatorodessa
 
Повідомлень: 61
З нами з: 03.04.09
Подякував: 4 раз.
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