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Банк Південний
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 31 січ, 2024 11:32
amatorodessa написав:В такому ланцюгу операцій які будуть комісії?
Зовнішнє поповнення з іншого банку в грн -> Покупка долару онлайн -> Зняття долару в касі банку?
Залежить, які картки у Вас є.
З депозитки зняття без комісії.
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Zochan
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Додано: Сер 31 січ, 2024 15:16
Zochan написав:
amatorodessa написав:В такому ланцюгу операцій які будуть комісії?
Зовнішнє поповнення з іншого банку в грн -> Покупка долару онлайн -> Зняття долару в касі банку?
Залежить, які картки у Вас є.
З депозитки зняття без комісії.
Якщо поповнити рахунок для власних потреб в грн переказом по IBAN з іншого банку.
Потім купити долар та зарахувати на депозитну карту доларову.
Та зняти з депозитної карти долари в касі.
То буде без комісій?
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Додано: Сер 31 січ, 2024 17:12
amatorodessa написав:
Якщо поповнити рахунок для власних потреб в грн переказом по IBAN з іншого банку.
Потім купити долар та зарахувати на депозитну карту доларову.
Та зняти з депозитної карти долари в касі.
То буде без комісій?
Все буде без комісії.
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Додано: П'ят 02 лют, 2024 01:02
amatorodessa написав:
Якщо поповнити рахунок для власних потреб в грн переказом по IBAN з іншого банку.
Не знаю що таке рахунок для власних потреб.У меня карта для выплат и на неё платежи по IBAN c другого банка с комиссией, а если переводом с карты на карту, то без комиссии.
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lara_08
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Додано: П'ят 02 лют, 2024 01:15
lara_08 написав: amatorodessa написав:
Якщо поповнити рахунок для власних потреб в грн переказом по IBAN з іншого банку.
Не знаю що таке рахунок для власних потреб
.
У меня карта для выплат
это название другого типа счетов физлиц в Пивденном ( раньше открывали и без карт)- они для безнал.зачислений и нал.пополнений в кассу, а не для выплат
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Додано: П'ят 02 лют, 2024 01:20
amatorodessa написав: Zochan написав:
amatorodessa написав:В такому ланцюгу операцій які будуть комісії?
Зовнішнє поповнення з іншого банку в грн -> Покупка долару онлайн -> Зняття долару в касі банку?
Залежить, які картки у Вас є.
З депозитки зняття без комісії.
Якщо поповнити рахунок для власних потреб в грн переказом по IBAN з іншого банку.
Потім купити долар та зарахувати на депозитну карту доларову.
Та зняти з депозитної карти долари в касі.
То буде без комісій?
советую тестить на небольших суммах сначала и помнить что комиссию у них снимают не сразу, а после 17-00. неслабо влетел на этом
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flex123
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