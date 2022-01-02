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Обслуговування в українських
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Банк Південний

Банк Південний
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 17181920

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Банк Південний 3 5 5
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
40%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
20%
1
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 13:11

Re: Банк Південний

Чи є карти без абонплати в банку?
tarasum
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Повідомлень: 655
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Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 13:22

Re: Банк Південний

tarasum написав:Чи є карти без абонплати в банку?
Так карта для виплат (умова депозит).
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 бер, 2024 18:54

Будьте уважні з цим одеським банчиком - як я сьогодні дізнався якщо фінмон заблокує ваші рахунки, а документи які ви надасте банк не прийме до уваги то вам буде запропоновано єдине рішення: надати рахунок у іншому банку куди Півень перерахує ваші кревні і за це візьміть комісію УВАГА! 30% від перерахованого! Я коли це почув аж похолов...
asti
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 бер, 2024 19:05

Re: Банк Південний

asti написав: Я коли це почув аж похолов...

І це не єдиний такий банк!!!
Коли читав Ваші розповіді, у яких мабуть не одну пару кед стоптали, навіть уяви не міг, що Ви цього не знали.
Zochan
 
Повідомлень: 1077
З нами з: 22.10.14
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Повідомлення Додано: Сер 13 бер, 2024 20:01

Банк Південний

  Zochan написав:
asti написав: Я коли це почув аж похолов...
І це не єдиний такий банк!!!
Коли читав Ваші розповіді, у яких мабуть не одну пару кед стоптали, навіть уяви не міг, що Ви цього не знали.
Не стикався, тому й не знав достеменно. Мене інше дивує - куди дивиться НБУ?! Хто дозволив такі комісії - 30% за що??! Виходить що банк кровно зацікавлений заблокувати кошти клієнта щоби потім зідрати з нього таку комісію! Спробуй потім доведи що ти не верблюд - он у мене ПУМБ завернув
усі підтверджуючи документи які я надав!😡😡😡
asti
 
Повідомлень: 3900
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Повідомлення Додано: Сер 13 бер, 2024 20:38

  asti написав:
  Zochan написав:
asti написав: Я коли це почув аж похолов...
І це не єдиний такий банк!!!
Коли читав Ваші розповіді, у яких мабуть не одну пару кед стоптали, навіть уяви не міг, що Ви цього не знали.
Не стикався, тому й не знав достеменно. Мене інше дивує - куди дивиться НБУ?! Хто дозволив такі комісії - 30% за що??! Виходить що банк кровно зацікавлений заблокувати кошти клієнта щоби потім зідрати з нього таку комісію! Спробуй потім доведи що ти не верблюд - он у мене ПУМБ завернув
усі підтверджуючи документи які я надав!😡😡😡

Погоджуюсь що не справедливо. Відтепер, ви знаєте, якщо депозит,то проблем не буде,проте постійні готівкові внесення та зняття і ризик по Вам став для банку критичним
sens
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