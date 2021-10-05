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Обслуговування в українських
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Полтава-Банк

Полтава-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

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1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
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2- Погане. Некомпетентне.
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3- Задовільне. Хотілося б краще.
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 10:52

Полтава-Банк

Десятками років проводив оплату ЖКХ через цей банк і от послідній платіж заникали , просто перегнали на другий рахунок і ім*я . КТП зачислило мене до злісного неплатильщика . Пів року кошти знаходилися хтозні де , але на рахункові в банку . Вияснив ситуацію і виявилося , зі слів зав віділенням на Мотелі в них таке часто буває . Коли по вині касира кошти йдуть не за призначенням . Так що шановні обходьте десятою дорогою це відділення , бо там вас обслуговують жуліки і мошенники одночасно .

Полтава-Банк — є правонаступником комерційного банку «Полтава-Банк», зареєстрованого в Державному банку СРСР в березні 1990 року.

Інформаційна картка банку

Архів теми
Полтава-Банк
alexivan1955
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 14:13

alexivan1955, судячи з того, що у гілці 1 допис за 4 роки, крім вас сюди ніхто не ходить)
пс: коли підписуєте платіжку, звіряйте правильність реквізитів.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 12:54

Прекрасно!

Тривалий час користуюсь послугами банку: маю карту, сплачую комунальні платежі. Подобається велика кількість відділень по всьому місту: довго шукати не потрібно. Дівчата в касі приємні, завжди ввічливі, птацюють швидко. А як розібрались з додатком-взагалі супер: потрібні мені функції є, тож стало ще зручніше. Коротше кажучи, задоволена!
selina77726
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Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 13:12

Доступно и удобно

Настроила приложение онлайн в телефоне. Очень удобное при переводе с карты на карту , оплате платежей за коммунальные услуги. А теперь можно оформить депозит. Обращалась в службу поддержки ( не правильно вводила пароль) для разблокировки приложения, помогли по телефону.
dubininaoa1996
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Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 14:26

selina77726, dubininaoa1996 Может лучше какую-то привлекательную программу выкатите вроде кэшбека, бесплатного снятия кредитных в грейсе или 10% годовых на остаток?
Adast
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Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 21:43

  Adast написав:selina77726, dubininaoa1996 Может лучше какую-то привлекательную программу выкатите вроде кэшбека, бесплатного снятия кредитных в грейсе или 10% годовых на остаток?

Походу працівники банку хвастались. Нічого цікавого,карти дорогі та платні
tarasum
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Повідомлень: 627
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Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 22:20

  tarasum написав:
  Adast написав:Может лучше какую-то привлекательную программу выкатите вроде кэшбека, бесплатного снятия кредитных в грейсе или 10% годовых на остаток?

Нічого цікавого,карти дорогі та платні

заметил отличительную особенность банка: почти всегда дешевле всех продают ейхсмарки. Типа имеют регулярный подвоз от мышебратьев.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 07:03

  tarasum написав:
  Adast написав:selina77726, dubininaoa1996 Может лучше какую-то привлекательную программу выкатите вроде кэшбека, бесплатного снятия кредитных в грейсе или 10% годовых на остаток?

Походу працівники банку хвастались. Нічого цікавого,карти дорогі та платні

И как они так умудряются писать, что прям аж сквозит заказухой. Даже проверять не надо, что это их первый комментарий и единственный.
candidat
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 14:39

случайно наткнулся на их курсы :shock: - не понял: отделения Полтава-Банка работают и в воскресенье :?:
flysoulfly
 
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