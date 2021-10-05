Інформаційна картка банку
Архів теми
Полтава-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 24 чер, 2021 10:52
Полтава-Банк
Десятками років проводив оплату ЖКХ через цей банк і от послідній платіж заникали , просто перегнали на другий рахунок і ім*я . КТП зачислило мене до злісного неплатильщика . Пів року кошти знаходилися хтозні де , але на рахункові в банку . Вияснив ситуацію і виявилося , зі слів зав віділенням на Мотелі в них таке часто буває . Коли по вині касира кошти йдуть не за призначенням . Так що шановні обходьте десятою дорогою це відділення , бо там вас обслуговують жуліки і мошенники одночасно .
Інформаційна картка банку
Архів теми
Полтава-Банк
Додано: Чет 24 чер, 2021 14:13
alexivan1955, судячи з того, що у гілці 1 допис за 4 роки, крім вас сюди ніхто не ходить)
пс: коли підписуєте платіжку, звіряйте правильність реквізитів.
Додано: Пон 06 вер, 2021 12:54
Прекрасно!
Тривалий час користуюсь послугами банку: маю карту, сплачую комунальні платежі. Подобається велика кількість відділень по всьому місту: довго шукати не потрібно. Дівчата в касі приємні, завжди ввічливі, птацюють швидко. А як розібрались з додатком-взагалі супер: потрібні мені функції є, тож стало ще зручніше. Коротше кажучи, задоволена!
Додано: Пон 06 вер, 2021 13:12
Доступно и удобно
Настроила приложение онлайн в телефоне. Очень удобное при переводе с карты на карту , оплате платежей за коммунальные услуги. А теперь можно оформить депозит. Обращалась в службу поддержки ( не правильно вводила пароль) для разблокировки приложения, помогли по телефону.
Додано: Пон 06 вер, 2021 14:26
selina77726, dubininaoa1996 Может лучше какую-то привлекательную программу выкатите вроде кэшбека, бесплатного снятия кредитных в грейсе или 10% годовых на остаток?
Додано: Пон 06 вер, 2021 21:43
Додано: Пон 06 вер, 2021 22:20
заметил отличительную особенность банка: почти всегда дешевле всех продают ₽ейхсмарки. Типа имеют регулярный подвоз от мышебратьев.
Додано: П'ят 08 жов, 2021 07:03
И как они так умудряются писать, что прям аж сквозит заказухой. Даже проверять не надо, что это их первый комментарий и единственный.
Додано: Нед 12 бер, 2023 14:39
случайно наткнулся на их курсы - не понял: отделения Полтава-Банка работают и в воскресенье
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