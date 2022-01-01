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Обслуговування в українських
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Полтава-Банк

Полтава-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1234

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Полтава-Банк 3 5 2
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
50%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
50%
1
Всього голосів : 2
Повідомлення Додано: Нед 19 лис, 2023 07:45

  sens написав:і зняття безкоштовно,чи щось заважає?
со слов менеджеров бесплатно. но я не проверял.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 14:31

Re: Полтава-Банк

был сегодня Сказали так с текущего снятие 1 пр с карты 0.74 но ждать 2 недели через деп на 100 дней -без ком.
algr333
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 15:29

  algr333 написав:был сегодня Сказали так с текущего снятие 1 пр с карты 0.74 но ждать 2 недели через деп на 100 дней -без ком.
відкриваєте депо , отримуєте картки ,робите валютообмін коли будуть фізично , також 300 уо треба заморозити. Мені Полтава як і Мотор,так і Грант та Поліком - зупиняють щодо валютообміну, депозит у грн будьласка
sens
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Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 13:42

Re: Полтава-Банк

Горячка каже що навіть наявність депозита на 300 доларів не дає можливості отримувати нецільові кошти після валютообміну без комісії. Це вони не в курсі чи так і є?
2XL
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Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 14:27

  2XL написав:Горячка каже що навіть наявність депозита на 300 доларів не дає можливості отримувати нецільові кошти після валютообміну без комісії. Це вони не в курсі чи так і є?
лише наявність може й не дає. Але депозитна карта, відкрита у відділенні й отримана через десь 10 днів - дає. Обмін онлайн на неї і зняття без комісій.

Але може щось змінили у тарифах останні 2 тиждні ? :shock:
flysoulfly
 
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