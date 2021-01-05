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Полтава-Банк

Полтава-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1234

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Полтава-Банк 3 5 2
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
50%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
50%
1
Всього голосів : 2
Повідомлення Додано: Нед 19 лис, 2023 07:45

  sens написав:і зняття безкоштовно,чи щось заважає?
со слов менеджеров бесплатно. но я не проверял.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 14:31

Re: Полтава-Банк

был сегодня Сказали так с текущего снятие 1 пр с карты 0.74 но ждать 2 недели через деп на 100 дней -без ком.
algr333
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 15:29

  algr333 написав:был сегодня Сказали так с текущего снятие 1 пр с карты 0.74 но ждать 2 недели через деп на 100 дней -без ком.
відкриваєте депо , отримуєте картки ,робите валютообмін коли будуть фізично , також 300 уо треба заморозити. Мені Полтава як і Мотор,так і Грант та Поліком - зупиняють щодо валютообміну, депозит у грн будьласка
sens
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Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 13:42

Re: Полтава-Банк

Горячка каже що навіть наявність депозита на 300 доларів не дає можливості отримувати нецільові кошти після валютообміну без комісії. Це вони не в курсі чи так і є?
2XL
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Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 14:27

  2XL написав:Горячка каже що навіть наявність депозита на 300 доларів не дає можливості отримувати нецільові кошти після валютообміну без комісії. Це вони не в курсі чи так і є?
лише наявність може й не дає. Але депозитна карта, відкрита у відділенні й отримана через десь 10 днів - дає. Обмін онлайн на неї і зняття без комісій.

Але може щось змінили у тарифах останні 2 тиждні ? :shock:
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 22:06

  flysoulfly написав:
  2XL написав:Горячка каже що навіть наявність депозита на 300 доларів не дає можливості отримувати нецільові кошти після валютообміну без комісії. Це вони не в курсі чи так і є?
лише наявність може й не дає. Але депозитна карта, відкрита у відділенні й отримана через десь 10 днів - дає. Обмін онлайн на неї і зняття без комісій.

Але може щось змінили у тарифах останні 2 тиждні ? :shock:

В отделении вообще бред несут, что если будете делать обмен валют на 50к. через депозитную карту, мы вам её заблокируем. Так беднягам комиссию охота получить, что даже рассказывают, что НБУ запрещает делать валютообмен через депозитную карту. При этом наличка у них только та что с улицы приносят, т.е. в большинстве проблемная.
lara_08
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 22:50

  lara_08 написав:В отделении вообще бред несут, что если будете делать обмен валют на 50к. через депозитную карту, мы вам её заблокируем. Так беднягам комиссию охота получить.
Мне точно такое в Радабанке втирали. И еще где-то , но забыл за давностью.
Очевидно, банки конференции-семинары проводят по обмену передовым опытом впендюринга :mrgreen:
flysoulfly
 
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