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Полтава-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 19 лис, 2023 07:45
sens написав:
і зняття безкоштовно,чи щось заважає?
со слов менеджеров бесплатно. но я не проверял.
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vitaliiangel
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Додано: Пон 20 лис, 2023 14:31
был сегодня Сказали так с текущего снятие 1 пр с карты 0.74 но ждать 2 недели через деп на 100 дней -без ком.
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algr333
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Додано: Пон 20 лис, 2023 15:29
algr333 написав:
был сегодня Сказали так с текущего снятие 1 пр с карты 0.74 но ждать 2 недели через деп на 100 дней -без ком.
відкриваєте депо , отримуєте картки ,робите валютообмін коли будуть фізично , також 300 уо треба заморозити. Мені Полтава як і Мотор,так і Грант та Поліком - зупиняють щодо валютообміну, депозит у грн будьласка
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sens
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Додано: Чет 23 лис, 2023 13:42
Горячка каже що навіть наявність депозита на 300 доларів не дає можливості отримувати нецільові кошти після валютообміну без комісії. Це вони не в курсі чи так і є?
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2XL
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Додано: Чет 23 лис, 2023 14:27
2XL написав:
Горячка каже що навіть наявність депозита на 300 доларів не дає можливості отримувати нецільові кошти після валютообміну без комісії. Це вони не в курсі чи так і є?
лише наявність може й не дає. Але депозитна карта, відкрита у відділенні й отримана через десь 10 днів - дає. Обмін онлайн на неї і зняття без комісій.
Але може щось змінили у тарифах останні 2 тиждні ?
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flysoulfly
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Додано: Чет 23 лис, 2023 22:06
flysoulfly написав: 2XL написав:
Горячка каже що навіть наявність депозита на 300 доларів не дає можливості отримувати нецільові кошти після валютообміну без комісії. Це вони не в курсі чи так і є?
лише наявність може й не дає. Але депозитна карта, відкрита у відділенні й отримана через десь 10 днів - дає. Обмін онлайн на неї і зняття без комісій.
Але може щось змінили у тарифах останні 2 тиждні ?
В отделении вообще бред несут, что если будете делать обмен валют на 50к. через депозитную карту, мы вам её заблокируем. Так беднягам комиссию охота получить, что даже рассказывают, что НБУ запрещает делать валютообмен через депозитную карту. При этом наличка у них только та что с улицы приносят, т.е. в большинстве проблемная.
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lara_08
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Додано: Чет 23 лис, 2023 22:50
lara_08 написав:
В отделении вообще бред несут, что если будете делать обмен валют на 50к. через депозитную карту, мы вам её заблокируем. Так беднягам комиссию охота получить.
Мне точно такое в Радабанке втирали. И еще где-то , но забыл за давностью.
Очевидно, банки конференции-семинары проводят по обмену опытом и практическими наработками передовых методов впендюринга
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flysoulfly
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Додано: П'ят 24 лис, 2023 07:40
flysoulfly написав: lara_08 написав:
В отделении вообще бред несут, что если будете делать обмен валют на 50к. через депозитную карту, мы вам её заблокируем. Так беднягам комиссию охота получить.
Мне точно такое в Радабанке втирали. И еще где-то , но забыл за давностью.
Очевидно, банки конференции-семинары проводят по обмену опытом и практическими наработками передовых методов впендюринга
Ви ж бачите що за банк. Картки виготовляються тижнями. Вибачте за сюр, виходячи з мого постійного переїзду отримати в іншому місті картки ,так і обмін в Полікомі по довіренностям. Короче краще б робили не онлайн,так не було проблеми з обміном,так лише один смарт=один ПІБ. Хто був в Ощадбанку знайшов багато спільного з Полтавою
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sens
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Додано: П'ят 24 лис, 2023 11:24
sens написав:
виходячи з мого постійного переїзду
а зачем вы постоянно переезжаете?
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vitaliiangel
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Додано: П'ят 24 лис, 2023 12:24
vitaliiangel написав: sens написав:
виходячи з мого постійного переїзду
а зачем вы постоянно переезжаете?
скрывается же
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flysoulfly
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