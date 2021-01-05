Полтава-Банк

Якщо ви про банк,це не пов'язано з банком,так склалося, є робочі питання які вирішуються в ручному режимі. Доречі в цьому місяці завдяки вашим порадам, було зекономлено гроші і час,завдяки порадам Ігоря Олександровича - депозит у гривні на ТРИ місяці де б я не був справді краще за грушу. Так що форум працює. Окрема подяка людині,чия праця тепер економить багатьом час. Треба признати, краще бути звичайним клієнтом під час військового стану чим постійно долучати доказову базу якщо в банку працюють під дуже простою фін.формулою,щоб блокувати рахунки клієнтів