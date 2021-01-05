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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Полтава-Банк

Полтава-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<12345

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Полтава-Банк 3 5 2
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
50%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
50%
1
Всього голосів : 2
Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 12:28

  vitaliiangel написав:
  sens написав:виходячи з мого постійного переїзду
а зачем вы постоянно переезжаете?

Якщо ви про банк,це не пов'язано з банком,так склалося, є робочі питання які вирішуються в ручному режимі. Доречі в цьому місяці завдяки вашим порадам, було зекономлено гроші і час,завдяки порадам Ігоря Олександровича - депозит у гривні на ТРИ місяці де б я не був справді краще за грушу. Так що форум працює. Окрема подяка людині,чия праця тепер економить багатьом час. Треба признати, краще бути звичайним клієнтом під час військового стану чим постійно долучати доказову базу якщо в банку працюють під дуже простою фін.формулою,щоб блокувати рахунки клієнтів
sens
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Повідомлення Додано: Суб 25 лис, 2023 22:07

Re: Полтава-Банк

sens написав:[,так лише один смарт=один ПІБ.

Встановіть програму клонування і наклонуйте додаток
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