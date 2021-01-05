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Полтава-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 24 лис, 2023 12:28
vitaliiangel написав: sens написав:
виходячи з мого постійного переїзду
а зачем вы постоянно переезжаете?
Якщо ви про банк,це не пов'язано з банком,так склалося, є робочі питання які вирішуються в ручному режимі. Доречі в цьому місяці завдяки вашим порадам, було зекономлено гроші і час,завдяки порадам Ігоря Олександровича - депозит у гривні на ТРИ місяці де б я не був справді краще за грушу. Так що форум працює. Окрема подяка людині,чия праця тепер економить багатьом час. Треба признати, краще бути звичайним клієнтом під час військового стану чим постійно долучати доказову базу якщо в банку працюють під дуже простою фін.формулою,щоб блокувати рахунки клієнтів
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Додано: Суб 25 лис, 2023 22:07
sens написав:[,так лише один смарт=один ПІБ.
Встановіть програму клонування і наклонуйте додаток
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Додано: Нед 26 лис, 2023 12:42
2XL написав:
sens написав:[,так лише один смарт=один ПІБ.
Встановіть програму клонування і наклонуйте додаток
може віндовс ХР перевстановити? Підписати півтора десятки в трьох екземплярах замовлення на купівлю чим маятися з телефоном(ами).
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Додано: Нед 26 лис, 2023 12:52
Здається, це більше клопоту і менш мобільно
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