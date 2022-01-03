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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Полтава-Банк

Полтава-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<12345

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Полтава-Банк 2 5 4
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
75%
3
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
25%
1
Всього голосів : 4
Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 12:28

  vitaliiangel написав:
  sens написав:виходячи з мого постійного переїзду
а зачем вы постоянно переезжаете?

Якщо ви про банк,це не пов'язано з банком,так склалося, є робочі питання які вирішуються в ручному режимі. Доречі в цьому місяці завдяки вашим порадам, було зекономлено гроші і час,завдяки порадам Ігоря Олександровича - депозит у гривні на ТРИ місяці де б я не був справді краще за грушу. Так що форум працює. Окрема подяка людині,чия праця тепер економить багатьом час. Треба признати, краще бути звичайним клієнтом під час військового стану чим постійно долучати доказову базу якщо в банку працюють під дуже простою фін.формулою,щоб блокувати рахунки клієнтів
sens
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Повідомлення Додано: Суб 25 лис, 2023 22:07

Re: Полтава-Банк

sens написав:[,так лише один смарт=один ПІБ.

Встановіть програму клонування і наклонуйте додаток
2XL
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Повідомлення Додано: Нед 26 лис, 2023 12:42

  2XL написав:
sens написав:[,так лише один смарт=один ПІБ.

Встановіть програму клонування і наклонуйте додаток
може віндовс ХР перевстановити? Підписати півтора десятки в трьох екземплярах замовлення на купівлю чим маятися з телефоном(ами).
sens
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Повідомлення Додано: Нед 26 лис, 2023 12:52

Re: Полтава-Банк

Здається, це більше клопоту і менш мобільно
2XL
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Повідомлення Додано: Нед 26 лис, 2023 16:43

  2XL написав:Здається, це більше клопоту і менш мобільно

Купити в Х банку , на ХХ довіреностей , отримати за один обмін ХХ пайків на еквівалент 50000 грн кожний. Фактично за домовленістю можна лише в одному банку купити по курсу НБУ плюс комісії і отримати в цей же день готівку. Два рази треба за один день. Сума загальна не 50000 грн. Для працюючого ,як для мене, краще рідше і багато чим мало і багато разів.
sens
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Повідомлення Додано: Нед 26 лис, 2023 19:41

Re: Полтава-Банк

sens написав:
  2XL написав:Здається, це більше клопоту і менш мобільно

Купити в Х банку , на ХХ довіреностей , отримати за один обмін ХХ пайків на еквівалент 50000 грн кожний. Фактично за домовленістю можна лише в одному банку купити по курсу НБУ плюс комісії і отримати в цей же день готівку. Два рази треба за один день. Сума загальна не 50000 грн. Для працюючого ,як для мене, краще рідше і багато чим мало і багато разів.
Сяомі можна 3 додатки однакові встановити за замовчуванням
2XL
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Повідомлення Додано: Нед 26 лис, 2023 20:39

  2XL написав:
sens написав:
  2XL написав:Здається, це більше клопоту і менш мобільно

Купити в Х банку , на ХХ довіреностей , отримати за один обмін ХХ пайків на еквівалент 50000 грн кожний. Фактично за домовленістю можна лише в одному банку купити по курсу НБУ плюс комісії і отримати в цей же день готівку. Два рази треба за один день. Сума загальна не 50000 грн. Для працюючого ,як для мене, краще рідше і багато чим мало і багато разів.
Сяомі можна 3 додатки однакові встановити за замовчуванням
добре,підказка,у футбол коли грають у кожній команді по 11 гравців. Нащо ті додатки коли треба тільки підписати заяву і внести готівку,потім підписати знову заяву і забрати валюту.
sens
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Повідомлення Додано: Пон 27 лис, 2023 12:12

  2XL написав:Горячка каже що навіть наявність депозита на 300 доларів не дає можливості отримувати нецільові кошти після валютообміну без комісії. Це вони не в курсі чи так і є?

У відділенні стверджують, що відкриття депозиту не допоможе уникнути комісії за зняття
l_e_x
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 лис, 2023 13:39

  l_e_x написав:
  2XL написав:Горячка каже що навіть наявність депозита на 300 доларів не дає можливості отримувати нецільові кошти після валютообміну без комісії. Це вони не в курсі чи так і є?

У відділенні стверджують, що відкриття депозиту не допоможе уникнути комісії за зняття

Спринтери по 50к не зважаючи на комісії купують і бігуть далі. Ось зараз в столиці маємо тривогу і знову всі очікують на вулиці))) про які укриття може йти мова,хіба в приватному секторі Печерського або Соломянськонр району треба мати підвал,долітають навіть уламки
sens
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Повідомлення Додано: Вів 28 лис, 2023 14:20

Депозит грн

Спробував сепнути на гривневу картку . Наскирдував з кредіагріколь,Кредобанк,аваль, прокредіт,глобус собі на укрсіббанк. Все що вийшло одним платежем з укрсіббанк повернулося через через чотири години. Ось так. Враховуйте.
sens
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