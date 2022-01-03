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Полтава-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 01 гру, 2023 21:49
sens написав:
Спробував сепнути на гривневу картку . Наскирдував з кредіагріколь,Кредобанк,аваль, прокредіт,глобус собі на укрсіббанк. Все що вийшло одним платежем з укрсіббанк повернулося через через чотири години. Ось так. Враховуйте.
ничего не понятно но очень интересно
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cohan
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Додано: Сер 13 гру, 2023 00:01
полтавабанк р2р-зачисления явно проводит руками
и как например, МТБ, может сутки мурыжить
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flysoulfly
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Додано: Сер 13 гру, 2023 08:45
cohan написав: sens написав:
Спробував сепнути на гривневу картку . Наскирдував з кредіагріколь,Кредобанк,аваль, прокредіт,глобус собі на укрсіббанк. Все що вийшло одним платежем з укрсіббанк повернулося через через чотири години. Ось так. Враховуйте.
ничего не понятно но очень интересно
СЕП тут для зарахування краще ніж р2р
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sens
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