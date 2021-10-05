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Полтава-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 30 січ, 2024 11:45
Pete77 написав:
Скажите, плз, как в киевском отделении Полтава банка с валютой. Я ещё не брал. Был на днях, так сказали в отделении, что Евро нет и бывает ну может пару раз в месяц - надо ловить. С долларами тоже проблемы, типа может не быть. Даже если купил онлайн, то заказать, чтоб точно были, нельзя. То есть надо звонить и спрашивать перед покупкой, потом, если дали добро, купить и бежать к ним в кассу -- это версия работников банка как у них процедура покупки валюты с выдачей работают. Как на самом деле?
П.С. В целом, конечно, Полтава оставила весьма удручающее впечатление. И это ещё до обмена, т.е. до получения валюты. Более 50 своих подписей поставить надо при открытии счетов. Работник банка ничего толком рассказать не может - на вопросы не отвечает, а втирает какую-то дичь (что 0.6% годовых - это нормальный доход, итд...).
євро є , долар також. Для каруселі не кращий вибір.
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sens
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Додано: Вів 30 січ, 2024 16:28
lenakurs написав:
долари зазвичай в касах є, але не нового зразка, бо працюють з приносу
Дуже сумніваюсь, що там їм "приносять" тисячі доларів (а для видачі "карусельникам" потрібні тисячі), тим більше за кутом, на Саксаганського 65 і 69, дві оптові обмінки з кращим оптовим курсом.
І ще запитання: яка мінімальна сума валюти для депозиту на 100 днів? На депозитки долар і євро треба один депозит робити чи два -- по одному на кожну валюту? Бо адекватність і чесність відповіді менеджера банку викликає сумніви (постійно!).
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Pete77
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Додано: Вів 30 січ, 2024 16:50
sens написав:
євро є , долар також. Для каруселі не кращий вибір.
тобто мені в банку збрехали, що євро немає і буває дуже рідко...
Я думаю, всі розуміють, що вибір "не кращий", але чи прийнятний він? Чи суцільний геморой з отриманням доларів, і вони наполовину 1996 року?
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Pete77
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Додано: Вів 30 січ, 2024 17:06
Pete77 написав: sens написав:
євро є , долар також. Для каруселі не кращий вибір.
тобто мені в банку збрехали, що євро немає і буває дуже рідко...
Я думаю, всі розуміють, що вибір "не кращий", але чи прийнятний він? Чи суцільний геморой з отриманням доларів, і вони наполовину 1996 року?
Ви бачили того касира в підвалі?
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sens
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Додано: Вів 30 січ, 2024 17:13
sens так.
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Pete77
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Додано: Вів 30 січ, 2024 21:26
Pete77 написав:sens
так.
Робить висновки самостійно
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Додано: Сер 31 січ, 2024 13:14
Pete77 написав:
яка мінімальна сума валюти для депозиту на 100 днів? На депозитки долар і євро треба один депозит робити чи два -- по одному на кожну валюту?
300 $ або €,
по одному на кожну валюту - картки ж різні будуть, у двох валютах, це не один "пакет"
Бо адекватність і чесність відповіді менеджера банку викликає сумніви (постійно!).
аналогічно
валюта у них буває бо в них курси покупки гарні бувають, навіть краще обмінок інколи,
але треба "ловити"
й стан "не дуже"
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Додано: Чет 29 лют, 2024 15:51
у кого-то аппка остатки по картам показывает? или это общий глюк
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Додано: Вів 16 кві, 2024 11:41
Подскажите, кто знает:
1) Какая минимальная сумма в валюте для покупки через аппку?
2) И что нужно открыть? Снятие не интересует, мне нужно евро для покупок, у них часто самый низкий курс из банок, в которых можно купить онлайн.
3) Здесь возможно быстро пополнить через п2п и купить?
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la9
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Додано: Вів 16 кві, 2024 17:41
la9 написав:
Подскажите, кто знает:
1) Какая минимальная сумма в валюте для покупки через аппку?
2) И что нужно открыть? Снятие не интересует, мне нужно евро для покупок, у них часто самый низкий курс из банок, в которых можно купить онлайн.
3) Здесь возможно быстро пополнить через п2п и купить?
картки лише у віддвленні
повезе якщо є ноунейм
я поповнював з кредо сеп
купівля від 100 уо
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sens
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