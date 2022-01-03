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Правекс банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 06 лис, 2023 17:00
"Цікавий"банк, був у відділенні, питав інфу про валютообмі на 50 000 грн, відповідь співробітника: якщо людина не клієнт банку та офіційно не працює, то треба спочатку підтвердити звідки в неї стільки грошей, аж 50к гривень) тобто якісь документи принести, більшої дурні в інших банках я не зустрічав поки(або зареєструватися самому в додатку тільки через Дію. І взагалі готівки євро немає, тобто прийдеться довго чекати! Підтримка в месенджерах працює тільки в робочі години, в телеграм вчора написав досі не відповіли(
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mogicanin1986
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Додано: Пон 06 лис, 2023 17:15
mogicanin1986 написав:
треба спочатку підтвердити звідки в неї стільки грошей, аж 50к гривень) тобто якісь документи принести, більшої дурні в інших банках я не зустрічав поки(або зареєструватися самому в додатку тільки через Дію.
мне записали предыдущее место работы, в дие меня вообще нет. С валютой есть проблемы, не могу здесь описывать их суть, вкратце валюту придерживают для коммерческой продажи (по курсу кассы). Странности в виде заморочек у банка есть и ого-го какие.
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vitaliiangel
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Додано: Пон 06 лис, 2023 19:32
vitaliiangel написав: mogicanin1986 написав:
треба спочатку підтвердити звідки в неї стільки грошей, аж 50к гривень) тобто якісь документи принести, більшої дурні в інших банках я не зустрічав поки(або зареєструватися самому в додатку тільки через Дію.
мне записали предыдущее место работы, в дие меня вообще нет. С валютой есть проблемы, не могу здесь описывать их суть, вкратце валюту придерживают для коммерческой продажи (по курсу кассы). Странности в виде заморочек у банка есть и ого-го какие.
Скажем дружно: нам не нужно!!!
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mogicanin1986
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Додано: Пон 06 лис, 2023 20:49
mogicanin1986 написав:
...якщо людина не клієнт банку та офіційно не працює, то треба...
Коли приходить неклієнт і намагається відкрити рахунок, то він заповнює анкету фінансового моніторингу, в ній зазначається інформація про дохід і т. п. Ось анкетку треба правильно заповнювати й питань на такі суми не буде чи буде набагато менше.
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Додано: Пон 06 лис, 2023 21:03
Howl написав: mogicanin1986 написав:
...якщо людина не клієнт банку та офіційно не працює, то треба...
Коли приходить неклієнт і намагається відкрити рахунок, то він заповнює анкету фінансового моніторингу, в ній зазначається інформація про дохід і т. п. Ось анкетку треба правильно заповнювати й питань на такі суми не буде чи буде набагато менше.
Я клієнт багатьох банків, тому правила гри знаю) але перший раз саме в цьому банку мені сказали що якщо офіційно не працює, то без документів підтверджуючих джерела доходів мені стати клієнтом банку не світить( я сказав навіть що я пенсіонер, але це не допомогло. Ні то ні, але дуже цікаві правила в Правексе. Не працюю офіційно вже більше шести років і інші банки поки що не роблять мені проблем з цього.
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mogicanin1986
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Додано: Пон 06 лис, 2023 21:25
vitaliiangel написав: mogicanin1986 написав:
треба спочатку підтвердити звідки в неї стільки грошей, аж 50к гривень) тобто якісь документи принести, більшої дурні в інших банках я не зустрічав поки(або зареєструватися самому в додатку тільки через Дію.
мне записали предыдущее место работы, в дие меня вообще нет. С валютой есть проблемы, не могу здесь описывать их суть, вкратце валюту придерживают для коммерческой продажи (по курсу кассы). Странности в виде заморочек у банка есть и ого-го какие.
У меня как раз нет проблем с Правексом, валюту заказываю за два дня, прихожу с гривной, покупаю в приложении и забираю валюту.
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Додано: Чет 30 лис, 2023 00:19
Підкажіть, за третій місяць по акційні фамілії нарахує абонку в мінус?
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Додано: Чет 30 лис, 2023 01:15
2XL написав:
Підкажіть, за третій місяць по акційні фамілії нарахує абонку в мінус?
Говорят что - Да.
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demichh
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