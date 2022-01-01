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Правекс банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 01 гру, 2023 23:09
cohan написав: sens написав:
https://www.pravex.com.ua/press-center/uvaga-zmina-tarifiv-na-znyattya-gotivkovikh-koshtiv-v-inozemniy-711
01.01.2024 будуть змінені тарифи на зняття готівкових коштів в іноземній валюті (USD/EUR) у відділеннях банку.
Звертаємо вашу увагу, що ці зміни стосуються лише приватних карток/рахунків та тільки операцій у іноземній валюті.
Нові тарифи на зняття готівки:
Карткові рахунки:
Для пакетів "CAPPUCCINO" та "CAPPUCCINO" (без фізичної поставки) - 1% від суми зняття;
Для пакетів «ФАМІЛЬНИЙ», «ФАМІЛЬНИЙ CAP», «ФАМІЛЬНИЙ BANK&WORK», «ФАМІЛЬНИЙ DOCTOR» - 0,8% від суми зняття;
Для пакету «ФАМІЛЬНИЙ R&B» - 0,6% від суми зняття.
да, танцы заканчиваются
хотя IT может и пронесет
в січні курс теж може бути задовільним, можна в грудні закрити після валютообміну.
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sens
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Додано: П'ят 08 гру, 2023 10:19
sens написав:
https://www.pravex.com.ua/press-center/uvaga-zmina-tarifiv-na-znyattya-gotivkovikh-koshtiv-v-inozemniy-711
01.01.2024 будуть змінені тарифи на зняття готівкових коштів в іноземній валюті (USD/EUR) у відділеннях банку.
Звертаємо вашу увагу, що ці зміни стосуються лише приватних карток/рахунків та тільки операцій у іноземній валюті.
Нові тарифи на зняття готівки:
Карткові рахунки:
Для пакетів "CAPPUCCINO" та "CAPPUCCINO" (без фізичної поставки) - 1% від суми зняття;
Для пакетів «ФАМІЛЬНИЙ», «ФАМІЛЬНИЙ CAP», «ФАМІЛЬНИЙ BANK&WORK», «ФАМІЛЬНИЙ DOCTOR» - 0,8% від суми зняття;
Для пакету «ФАМІЛЬНИЙ R&B» - 0,6% від суми зняття.
Коли відкривав валютну картку, то на відділенні так наполегливо рекомендували внести одразу оплату за рік. Ще була така думка, але відмовився. І бачу, що правильно зробив, тепер треба цю картку закривати
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l_e_x
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Додано: П'ят 08 гру, 2023 10:23
а что значит без фізичної поставки?
это только виртуальных карт касается?
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emeta
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Додано: П'ят 08 гру, 2023 20:48
emeta написав:
а что значит без фізичної поставки
?
это только виртуальных карт касается?
виртуальных но не только, там же написано
"CAPPUCCINO"
та
"CAPPUCCINO" (без фізичної поставки)
то есть и так и так
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cohan
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Додано: Пон 18 гру, 2023 12:59
А хто знає який % на залишок коштів в пакеті Капучіно?
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karabas
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Додано: Пон 18 гру, 2023 17:03
karabas написав:
А хто знає який % на залишок коштів в пакеті Капучіно?
0%
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Кащей
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