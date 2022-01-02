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Правекс банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 19 гру, 2023 22:22
Melanor1 написав: Кащей написав: karabas написав:
А хто знає який % на залишок коштів в пакеті Капучіно?
0%
На накопичувальному в тарифі Капучіно онбордінг 10%, у звичайному здається 3%
До 01.04.23. Последние три месяца получаю целых 0%
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Кащей
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