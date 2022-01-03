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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Правекс банк

Правекс банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Правекс банк 2.7 5 3
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
33%
1
2- Погане. Некомпетентне.
33%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
1
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2023 22:22

Re: Правекс банк

Melanor1 написав:
  Кащей написав:
  karabas написав:А хто знає який % на залишок коштів в пакеті Капучіно?

0%


На накопичувальному в тарифі Капучіно онбордінг 10%, у звичайному здається 3%
До 01.04.23. Последние три месяца получаю целых 0%
Кащей
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