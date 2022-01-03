До 01.04.23. Последние три месяца получаю целых 0%
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 19 гру, 2023 22:22
Re: Правекс банк
Додано: Чет 28 гру, 2023 09:54
Вітаємо!
Звертаємо увагу на поширення фейкових СМС, що повідомляють про зміну вартості доставки/перевезення посилки від поштових операторів.
Прохання:
(checkmark)утримуйтеся від переходу за сумнівними посиланнями;
(checkmark)ніколи не надсилайте особисті дані, коди або паролі.
Якщо ваші дані стали доступні третім особам, негайно зверніться до Банку для блокування карток або самостійно заблокуйте їх в PRAVEX ONLINE.
Будьте обережні та пильнуйте за своєю безпекою!
У разі сумнівів, звертайтесь до Контакт-центру: (telephone)0800500450
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