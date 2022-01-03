RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Правекс банк

Правекс банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 24252627

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Правекс банк 2.7 5 3
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
33%
1
2- Погане. Некомпетентне.
33%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
1
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2023 22:22

Re: Правекс банк

Melanor1 написав:
  Кащей написав:
  karabas написав:А хто знає який % на залишок коштів в пакеті Капучіно?

0%


На накопичувальному в тарифі Капучіно онбордінг 10%, у звичайному здається 3%
До 01.04.23. Последние три месяца получаю целых 0%
Кащей
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1678
З нами з: 30.08.09
Подякував: 214 раз.
Подякували: 96 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 09:54

Вітаємо!
Звертаємо увагу на поширення фейкових СМС, що повідомляють про зміну вартості доставки/перевезення посилки від поштових операторів.

Прохання:
(checkmark)утримуйтеся від переходу за сумнівними посиланнями;
(checkmark)ніколи не надсилайте особисті дані, коди або паролі.

Якщо ваші дані стали доступні третім особам, негайно зверніться до Банку для блокування карток або самостійно заблокуйте їх в PRAVEX ONLINE.

Будьте обережні та пильнуйте за своєю безпекою!

У разі сумнівів, звертайтесь до Контакт-центру: (telephone)0800500450
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15270
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 840 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 12:05

Не пойму :oops:
с гривневой капучино стянуть чужим р2р - мзды не будет?
flysoulfly
 
Повідомлень: 4004
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1427 раз.
Подякували: 205 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 24252627
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ltava, ramaz і 40 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Піреус Банк МКБ 1 ... 31, 32, 33
yuluk » Пон 03 січ, 2022 11:42
325 219118
Переглянути останнє повідомлення
Чет 04 січ, 2024 12:04
Raymond
Банк Глобус 1 ... 102, 103, 104
cohan » Пон 10 січ, 2022 18:46
1030 557570
Переглянути останнє повідомлення
Сер 03 січ, 2024 20:55
melkh
Юнекс Банк 1 ... 104, 105, 106
SILVER_UA » Пон 03 січ, 2022 12:01
1058 387299
Переглянути останнє повідомлення
Сер 03 січ, 2024 20:22
greenozon

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.