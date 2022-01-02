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Правекс банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 18 чер, 2024 11:04
sens написав: 24589 написав: flysoulfly написав:
це хто?
АКБ ІНДУСТРІАЛБАНК
Ні, комерційний ІНДУСтріальний банк
Збитки у саме цього, а не у КІБ)
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