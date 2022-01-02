RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПроКредит Банк

ПроКредит Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 38394041>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПроКредит Банк 4.2 5 5
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
40%
2
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2024 12:16

sens
Не розумію, що некоректного в такому простому питанні. Та і до чого тут якийсь банк Авангард, якщо тема про ПКБ.
MostWanted
 
Повідомлень: 45
З нами з: 30.12.08
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2024 13:09

  MostWanted написав:sens
Не розумію, що некоректного в такому простому питанні. Та і до чого тут якийсь банк Авангард, якщо тема про ПКБ.


допоможу дорослій людині правильно сформулювати питання .
Прошу надати інформацію щодо видачі готівкових коштів у відділенні № Х , в місті ХХХХХ , при заповненні бронювання на сайті банку , яким номіналом і якого року була у вас видача в місяці ХХХХ року ХХХХ
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15915
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 869 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2024 05:41

  MostWanted написав:sens
Не розумію, що некоректного в такому простому питанні. Та і до чого тут якийсь банк Авангард, якщо тема про ПКБ.

Коли замовляє те, тр кажіть, що саме Вас цікавить.Я, наприклад, обожнюю 1996 рік
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9587
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 891 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 13:18

  Investor_K написав:
  MostWanted написав:sens
Не розумію, що некоректного в такому простому питанні. Та і до чого тут якийсь банк Авангард, якщо тема про ПКБ.

Коли замовляє те, тр кажіть, що саме Вас цікавить.Я, наприклад, обожнюю 1996 рік

Вже пройшли https://surveys.cbr.com.ua/Qst.aspx?r=1 ... S7FtfiLdU1 ?
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15915
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 869 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 13:32

Re: ПроКредит Банк

  sens написав:Вже пройшли https://surveys.cbr.com.ua/Qst.aspx?r=1 ... S7FtfiLdU1 ?
Лінь.
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9587
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 891 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 15:08

  Investor_K написав:
  sens написав:Вже пройшли https://surveys.cbr.com.ua/Qst.aspx?r=1 ... S7FtfiLdU1 ?
Лінь.

Всего 5 ответов можно выбрать... Как-то не комильфо.
lloydbanksua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1548
З нами з: 22.04.20
Подякував: 77 раз.
Подякували: 171 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 15:14

  lloydbanksua написав:
  Investor_K написав:
  sens написав:Вже пройшли https://surveys.cbr.com.ua/Qst.aspx?r=1 ... S7FtfiLdU1 ?
Лінь.

Всего 5 ответов можно выбрать... Как-то не комильфо.


так там багато питань
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15915
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 869 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 15:24

Re: ПроКредит Банк

  sens написав:так там багато питань

Я уже увидел, сначала хотел пройти, но там действительно очень много вопросов, бросил.
lloydbanksua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1548
З нами з: 22.04.20
Подякував: 77 раз.
Подякували: 171 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 15:36

  lloydbanksua написав:
  sens написав:так там багато питань

Я уже увидел, сначала хотел пройти, но там действительно очень много вопросов, бросил.

И я бросил. Ну вот нафига им знать, сколько моя семья тратит в месяц? Реально натупили с опросом.Треба менше!
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9587
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 891 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 15:53

Re: ПроКредит Банк

  Investor_K написав:Ну вот нафига им знать, сколько моя семья тратит в месяц?



так само - нащо НБУ запроваджує електронні гривні і не бажає друкувати гривню
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15915
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 869 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 38394041>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ferlakur, Howl, melkh, ramaz, sens, vitaliy1111 і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Юнекс Банк 1 ... 117, 118, 119
SILVER_UA » Пон 03 січ, 2022 11:01
1183 408381
Переглянути останнє повідомлення
Пон 19 лют, 2024 14:04
Howl
Банк інвестицій та заощаджень 1 ... 15, 16, 17
IMPRINTER » Чет 06 січ, 2022 12:28
169 106159
Переглянути останнє повідомлення
Пон 19 лют, 2024 13:37
flysoulfly
Райффайзен Банк 1 ... 142, 143, 144
Citizen_D » Нед 02 січ, 2022 10:24
1435 940629
Переглянути останнє повідомлення
Пон 19 лют, 2024 11:43
sens

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (11378)
19.02.2024 16:27
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.