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ПроКредит Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 12 бер, 2024 12:41
ia7202 написав:Investor_K
Таке трапилось пока тількі одного разу у банкоматі Укрсіббанку 29 лютого. Учора спеціально перевірив декілька різних банкоматів в Києві і вже такого не було. Суми знімав по 50, 100 і 200 грн.
Тобто в принципі все ОК
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Додано: Пон 18 бер, 2024 11:24
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Додано: Пон 18 бер, 2024 11:33
sens написав:
Купуйте валюту онлайн у мобільному застосунку без комісій і за вигідним курсом!
Ви можете купувати до 50 тис. грн на місяць в еквіваленті без обов’язкового розміщення на депозит чи підтвердження підстав.
Купівля валюти на інші цілі — тільки в e-Banking.
Банк розумних людей
І я таке отримав. Бо ми з Вами розуині люди.
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Investor_K
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Додано: Пон 18 бер, 2024 11:46
Розумные люди посмотрят на курс в обменках и посмеются с прокредита.
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Додано: Пон 18 бер, 2024 11:51
VLADPn написав:
Розумные люди посмотрят на курс в обменках и посмеются с прокредита.
Аргументуйте плз
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Investor_K
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Додано: Пон 18 бер, 2024 12:26
Investor_K написав: VLADPn написав:
Розумные люди посмотрят на курс в обменках и посмеются с прокредита.
Аргументуйте плз
Від 0.05 до 0.15 грн дешевше купити в обміннику,не треба ніяких підтвердженнь, якщо сині то буде однаково по ціні
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sens
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Додано: Сер 24 кві, 2024 11:06
Дайте рефку на прокредит:)
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