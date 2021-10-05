RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПроКредит Банк

ПроКредит Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 40414243

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПроКредит Банк 4.2 5 5
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
40%
2
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2024 15:05

Як отримати 300 гривень на рахунок за рекомендацію ПроКредит Банку?

1. Бути нашим клієнтом щонайменше 3 місяці.
2. Якщо за вашою рекомендацією буде відкрито рахунок — і ви, і новий клієнт отримаєте по 300 грн на ваші рахунки.
3. Максимальна сума винагороди — 1500 грн на місяць.
Відкриття — онлайн у мобільному застосунку.

Банк розумних людей
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17856
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 945 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 06:15

З 08.08.2024 року знижуються ставки за строковими депозитами у гривнях, доларах та євро.

Встигніть оформити депозит за підвищеною ставкою:

☑️ до 15 % річних у гривнях;
☑️ до 2 % — у доларах;
☑️ до 1 % — у євро.
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17856
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 945 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 16:02

  sens написав:З 08.08.2024 року знижуються ставки за строковими депозитами у гривнях, доларах та євро.

Встигніть оформити депозит за підвищеною ставкою:

☑️ до 15 % річних у гривнях;
☑️ до 2 % — у доларах;
☑️ до 1 % — у євро.
також отримав. Але гривню трансформую у євро
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10018
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 898 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2024 08:30

Сайт банку не працює
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10018
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 898 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2024 08:33

  Investor_K написав:Сайт банку не працює

додаток в допомогу
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17856
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 945 раз.
 
Профіль
3
  #<1 ... 40414243
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Sense Bank і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк Глобус 1 ... 139, 140, 141
cohan » Пон 10 січ, 2022 18:46
1407 664904
Переглянути останнє повідомлення
Сер 25 вер, 2024 02:12
moveton
Ідея Банк 1 ... 64, 65, 66
malinin007 » Нед 02 січ, 2022 12:01
656 406836
Переглянути останнє повідомлення
Вів 24 вер, 2024 19:44
klug
Банк Власний Рахунок 1 ... 143, 144, 145
Ірина_ » Вів 05 жов, 2021 13:29
1449 956525
Переглянути останнє повідомлення
Вів 24 вер, 2024 19:42
M-Audio

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.