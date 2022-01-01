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ПроКредит Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 28 чер, 2024 15:05
Як отримати 300 гривень на рахунок за рекомендацію ПроКредит Банку?
1. Бути нашим клієнтом щонайменше 3 місяці.
2. Якщо за вашою рекомендацією буде відкрито рахунок — і ви, і новий клієнт отримаєте по 300 грн на ваші рахунки.
3. Максимальна сума винагороди — 1500 грн на місяць.
Відкриття — онлайн у мобільному застосунку.
Банк розумних людей
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sens
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Додано: Суб 03 сер, 2024 06:15
З 08.08.2024 року знижуються ставки за строковими депозитами у гривнях, доларах та євро.
Встигніть оформити депозит за підвищеною ставкою:
☑️ до 15 % річних у гривнях;
☑️ до 2 % — у доларах;
☑️ до 1 % — у євро.
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sens
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Додано: Суб 03 сер, 2024 16:02
sens написав:
З 08.08.2024 року знижуються ставки за строковими депозитами у гривнях, доларах та євро.
Встигніть оформити депозит за підвищеною ставкою:
☑️ до 15 % річних у гривнях;
☑️ до 2 % — у доларах;
☑️ до 1 % — у євро.
також отримав. Але гривню трансформую у євро
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Investor_K
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Додано: Сер 25 вер, 2024 08:30
Сайт банку не працює
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Investor_K
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Додано: Сер 25 вер, 2024 08:33
Investor_K написав:
Сайт банку не працює
додаток в допомогу
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sens
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Додано: Сер 25 вер, 2024 09:58
sens написав: Investor_K написав:
Сайт банку не працює
додаток в допомогу
Я з сучасними технологіями не дуже. Я людина проста, різним додаткам не навчена. Мені ото аби гроші.
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Investor_K
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Додано: Вів 01 жов, 2024 16:31
Українські німці вже замість 1,5% гребуть 5,0% ВЗ ( поки що перші ) хто в жовтні знахабнів
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sens
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Додано: Сер 04 гру, 2024 21:32
Тут багато клієнтів цього банку?
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Investor_K
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