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Обслуговування в українських
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ПроКредит Банк

ПроКредит Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 40414243

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПроКредит Банк 4.2 5 5
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
40%
2
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2024 15:05

Як отримати 300 гривень на рахунок за рекомендацію ПроКредит Банку?

1. Бути нашим клієнтом щонайменше 3 місяці.
2. Якщо за вашою рекомендацією буде відкрито рахунок — і ви, і новий клієнт отримаєте по 300 грн на ваші рахунки.
3. Максимальна сума винагороди — 1500 грн на місяць.
Відкриття — онлайн у мобільному застосунку.

Банк розумних людей
sens
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 06:15

З 08.08.2024 року знижуються ставки за строковими депозитами у гривнях, доларах та євро.

Встигніть оформити депозит за підвищеною ставкою:

☑️ до 15 % річних у гривнях;
☑️ до 2 % — у доларах;
☑️ до 1 % — у євро.
sens
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 16:02

  sens написав:З 08.08.2024 року знижуються ставки за строковими депозитами у гривнях, доларах та євро.

Встигніть оформити депозит за підвищеною ставкою:

☑️ до 15 % річних у гривнях;
☑️ до 2 % — у доларах;
☑️ до 1 % — у євро.
також отримав. Але гривню трансформую у євро
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2024 08:30

Сайт банку не працює
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2024 08:33

  Investor_K написав:Сайт банку не працює

додаток в допомогу
sens
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2024 09:58

  sens написав:
  Investor_K написав:Сайт банку не працює

додаток в допомогу

Я з сучасними технологіями не дуже. Я людина проста, різним додаткам не навчена. Мені ото аби гроші.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2024 16:31

ВІЙСЬКОВИЙ ЗБІР

Українські німці вже замість 1,5% гребуть 5,0% ВЗ ( поки що перші ) хто в жовтні знахабнів
sens
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2024 21:32

Re: ПроКредит Банк

Тут багато клієнтів цього банку?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2024 13:30

  Investor_K написав:Тут багато клієнтів цього банку?

Это серьезный банк, клиенты которого не склоны афишировать свои финансовые операции 😎
А что случилось?
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2025 15:56

Шось затривало….

25 січня з 07:00 до 17:00 через планове оновлення систем будуть недоступні такі сервіси:

- мобільний застосунок;
- інтернет-банкінг;
- банкомати на внесення та зняття готівки;
- електронні депозитні сейфи для внесення готівки.

Перепрошуємо за незручності та дякуємо за розуміння.
Investor_K
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