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ПроКредит Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 24 лип, 2025 08:01
У мене там приблизно 100000 євро і стільки ж у баксі. Доведеться депозити. Але ж влни капнуть на розрахунковий. І все рівно буде попадалово
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Investor_K
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