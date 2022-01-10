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Обслуговування в українських
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ПроКредит Банк

ПроКредит Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 42434445

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПроКредит Банк 4.2 5 5
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
40%
2
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: Чет 24 лип, 2025 08:01

Re: ПроКредит Банк

У мене там приблизно 100000 євро і стільки ж у баксі. Доведеться депозити. Але ж влни капнуть на розрахунковий. І все рівно буде попадалово
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 24 лип, 2025 14:11

  Amid написав:Можна відтермінувати комісії через строкові депозити. Вони не рахуються. Я так розумію, це пов`язано з нормами резервування для валютних рахунків на затребування.


Навряд, за рахунок комісій та відсотків по кредиткам банк і отримує прибуток
aanonimovic594
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