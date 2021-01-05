RSS
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 43444546

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПроКредит Банк 4.2 5 5
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
40%
2
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: П'ят 25 лип, 2025 09:19

Re: ПроКредит Банк

Re: ПроКредит Банк

  aanonimovic594 написав:Досить цікаво, та і мотивує навіть на подальший розвиток, оскільки зараз можна сказати починаю свою кар'єру

Успіхів!
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11116
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 920 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 25 лип, 2025 12:25

  Investor_K написав:
  aanonimovic594 написав:Досить цікаво, та і мотивує навіть на подальший розвиток, оскільки зараз можна сказати починаю свою кар'єру

Успіхів!


Дякую!) :D
aanonimovic594
Аватар користувача
 
Повідомлень: 130
З нами з: 22.07.25
Подякував: 13 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 15 лис, 2025 10:18

Одумались немцы
РКО с Classic скасовується з грудня
emeta
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2935
З нами з: 19.03.09
Подякував: 177 раз.
Подякували: 239 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 15 лис, 2025 12:56

  emeta написав:Одумались немцы
РКО с Classic скасовується з грудня

То мені тепер преміальні картки не потрібні? Classik буде без абонки?
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11116
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 920 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 16 лис, 2025 00:56

  Investor_K написав:
  emeta написав:Одумались немцы
РКО с Classic скасовується з грудня

То мені тепер преміальні картки не потрібні? Classik буде без абонки?


вже можна замовляти, перший місяц безкоштовний
emeta
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2935
З нами з: 19.03.09
Подякував: 177 раз.
Подякували: 239 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 20 лис, 2025 18:03

Так, а 01.12 знімається плата за листопад?
la9
 
Повідомлень: 2781
З нами з: 02.07.09
Подякував: 553 раз.
Подякували: 100 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 21 гру, 2025 17:52

З преміальними картаами наче можна безкоштовно обслуговуватись в лаунж зонах деяких аеропортів. Хтось пробував?
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11116
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 920 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 24 гру, 2025 10:39

Кто-то ужу ставил новое приложение?
Оно жизнеспособно?
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 9199
З нами з: 02.09.15
Подякував: 6508 раз.
Подякували: 21714 раз.
 
Профіль
 
135
84
38
2
Повідомлення Додано: Сер 24 гру, 2025 10:51

  Сибарит написав:Кто-то ужу ставил новое приложение?
Оно жизнеспособно?


А Ви також клієнт Прокредиту? Бо мені тут немає з ким спілкуватися :D
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11116
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 920 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 24 гру, 2025 11:23

  Investor_K написав:
  Сибарит написав:Кто-то ужу ставил новое приложение?
Оно жизнеспособно?


А Ви також клієнт Прокредиту? Бо мені тут немає з ким спілкуватися :D

Да, но я атипичный клиент банков - деньги лежат, и мы с банком друг друга не беспокоим 😁
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 9199
З нами з: 02.09.15
Подякував: 6508 раз.
Подякували: 21714 раз.
 
Профіль
 
135
84
38
2
Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Кредитвест Банк 1 ... 10, 11, 12
sens » Вів 05 січ, 2021 21:08
110 51650
Переглянути останнє повідомлення
Сер 24 гру, 2025 07:13
nord
Райффайзен Банк 1 ... 290, 291, 292
Citizen_D » Нед 02 січ, 2022 10:24
2917 1766009
Переглянути останнє повідомлення
Вів 23 гру, 2025 14:30
Assistant_Portal
Банк Альянс 1 ... 161, 162, 163
Igneus » Суб 01 січ, 2022 07:26
1628 779109
Переглянути останнє повідомлення
Пон 22 гру, 2025 19:35
klug

