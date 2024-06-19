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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 12 чер, 2024 15:59
Об'єднана мережа банкоматів Радіус:
ПуАТ КБ "Акордбанк"
АТ "Альтбанк"
АТ "Банк 3/4"
АТ "Банк Кредит Дніпро"
АТ "Банк Портал"
АТ "Східно-український банк "Грант"
АТ "Європромбанк"
АТ "Кредобанк"
АТ АКБ "Львів"
АТ "МетаБанк"
АТ "Мотор-Банк"
ПАТ "МТБ Банк"
АТ "Перший Інвестиційний Банк"
АТ "Перший Український Міжнародний Банк"
АТ "АБ "Радабанк"
но это не точно
з досі живих банків - "Полтава Банк", мабуть, вийшов з цієї мережі
Додано: Вів 18 чер, 2024 17:25
Додано: Сер 19 чер, 2024 18:55
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